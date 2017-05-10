Министерство нашло деньги на приведение в порядок плотины в Бельмонтасе

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ru.DELFI.lt
среда, 10 мая 2017 г. 15:50
Разваливающуюся плотину на реке Вильня в Бельмонтасе намерены разобрать и восстановить русло реки. Это предусмотрено в плане по осуществлению программы расширения вод на 2017-2023 гг. План был утвержден министром охраны окружающей среды Кяститисом Навицкасом, и министром сельского хозяйства Бронюсом Маркаускасом. Плотину уберут и русло реки восстановят на деньги ЕС.
Belmonto užtvanka
© Aplinkos apsaugos ministerija

Неиспользующаяся плотина в Бельмонтасе, за которой никто не присматривает, вызывает все больше беспокойства и представляет опасность для жизни людей. "Медлить нельзя, нельзя спокойно наблюдать за происходящим - разрушающиеся опоры показывают, что опасность существует. Во-первых, нужно предпринять срочные действия для устранения аварийной ситуации", – сказал вице-министр Мартинас Норбутас.

Вильня - ценная река в плане природоохраны, в ней есть охраняемые виды флоры и фауны, поэтому важно сохранять ее нормальное экологическое состояние. После того как уберут старую плотину и восстановят русло реки, состояние реки, по мнению Норбутаса, улучшится.

Несмотря на то, что плотину разберут, планируют сохранить связанные с ней объекты культурного наследия – так называемые бельмонтовские водопады и пешеходный мост, являющийся неотъемлемой частью Пучкоряйской тропы.

Проблемные плотины разбирают и в других странах – в странах ЕС разобрали больше 3000 таких плотин.

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Министерство нашло деньги на приведение в порядок плотины в Бельмонтасе (3)

Belmonto užtvanka
Разваливающуюся плотину на реке Вильня в Бельмонтасе намерены разобрать и восстановить русло реки. Это предусмотрено в плане по осуществлению программы расширения вод на 2017-2023 гг. План был утвержден министром охраны окружающей среды Кяститисом Навицкасом, и министром сельского хозяйства Бронюсом Маркаускасом. Плотину уберут и русло реки восстановят на деньги ЕС.

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