Министерство и профсоюзы до марта выработают модель штатной оплаты труда учителей

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BNS
понедельник, 2 января 2017 г. 17:32
Литовское Министерство образования и науки вместе с профсоюзами намерено до марта выработать модель штатной оплаты труда учителей.
Mokytoja
© Shutterstock nuotr.

"Мы готовы до марта совместно выработать модель штатной оплаты", - сказала журналистам в понедельник после встречи с руководством профсоюзов министр образования и науки Юргита Петраускене.

Штатная оплата труда учителей будет означать, что их зарплата не будет колебаться в зависимости от количества уроков, а будет фиксированной.

Для детального обсуждения предложений представители профсоюзов и министр Ю. Пятраускене встретятся 19 января.

Ввести такую систему оплаты труда учителей правящий Литовской союз крестьян и зеленых и партнеры по коалиции - социал-демократы обещали в правительственной программе.

BNS
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