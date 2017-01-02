Министерство и профсоюзы до марта выработают модель штатной оплаты труда учителей

Литовское Министерство образования и науки вместе с профсоюзами намерено до марта выработать модель штатной оплаты труда учителей.

"Мы готовы до марта совместно выработать модель штатной оплаты", - сказала журналистам в понедельник после встречи с руководством профсоюзов министр образования и науки Юргита Петраускене.

Штатная оплата труда учителей будет означать, что их зарплата не будет колебаться в зависимости от количества уроков, а будет фиксированной.

Для детального обсуждения предложений представители профсоюзов и министр Ю. Пятраускене встретятся 19 января.

Ввести такую систему оплаты труда учителей правящий Литовской союз крестьян и зеленых и партнеры по коалиции - социал-демократы обещали в правительственной программе.