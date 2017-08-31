ŠiЭтой возможностью могут воспользоваться родители, которые не имеют права на родительские дни, родители, воспитывающие детей до 14 лет, детей подготовительных групп.

Новое положение предусматривает и такие же права для родителей, воспитывающих дошкольников. Кроме того, прежде это касалось родителей детей до 12 лет, а сейчас - до 14 лет.