ŠiЭтой возможностью могут воспользоваться родители, которые не имеют права на родительские дни, родители, воспитывающие детей до 14 лет, детей подготовительных групп.
Новое положение предусматривает и такие же права для родителей, воспитывающих дошкольников. Кроме того, прежде это касалось родителей детей до 12 лет, а сейчас - до 14 лет.
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