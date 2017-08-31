Министерство социальной защиты и труда напоминает, что 1 сентября родители, желающие проводить своих детей в школу, имеют право на не менее чем половину свободного рабочего дня - это время оплачивается. Соответствующее положение есть в Трудовом кодексе.
© DELFI / Artūras Morozovas

ŠiЭтой возможностью могут воспользоваться родители, которые не имеют права на родительские дни, родители, воспитывающие детей до 14 лет, детей подготовительных групп.

Новое положение предусматривает и такие же права для родителей, воспитывающих дошкольников. Кроме того, прежде это касалось родителей детей до 12 лет, а сейчас - до 14 лет.

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