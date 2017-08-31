Министерство: 1-го сентября работающие родители могут проводить детей в школу

Министерство труда и социальной защиты Литвы напоминает, что желающие проводить детей в школу родители в первый день учебного года имеют право на не менее, чем половину свободного рабочего дня с сохранением средней заработной платы. Это предусмотрено в Трудовом кодексе.
© DELFI / Andrius Ufartas

Такой возможностью могут воспользоваться родители, у которых нет прав на ежемесячно предоставляемые дополнительные свободные дни (часто называемые материнскими или отцовскими днями), воспитывающие ребенка до 14 лет.

Новость заключается в том, что раньше такая практика применялась к родителям с детьми до 12 лет, а сейчас - до 14.

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