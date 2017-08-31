Министерство: 1-го сентября работающие родители могут проводить детей в школу

Такой возможностью могут воспользоваться родители, у которых нет прав на ежемесячно предоставляемые дополнительные свободные дни (часто называемые материнскими или отцовскими днями), воспитывающие ребенка до 14 лет.
Новость заключается в том, что раньше такая практика применялась к родителям с детьми до 12 лет, а сейчас - до 14.
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