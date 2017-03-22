Министерствам Литвы поручено подготовить проекты об изменении пола

Министерствам здравоохранения и юстиции вменено в обязанность представить правовые акты о предоставлении медицинских услуг лицам с нарушениями половой идентичности.

Кабмин дал такое распоряжение после изучения отчета о деятельности представителя правительства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) за 2016 год.

"Мы надеемся, что в конце концов будут предприняты решительные действия. В протокольном постановлении правительства указана дата, в какой срок должны быть подготовлены соответствующие проекты правовых актов - это 1 сентября 2017 года", - сказала журналистам в среду представитель правительства Каролина Бубните.

Как отмечает К. Бубните в отчете, осуществляющий надзор за проведением в жизнь решений ЕСПЧ Комитет министров Европейского Совета в июне прошлого года призвал Литву принять необходимые подзаконные акты и принять все необходимые меры для обеспечения возможности изменения пола в стране.

Гражданский кодекс, в котором предусмотрена возможность изменения пола, принят в 2000 году, но реально это положение не действует, потому что не приняты необходимые законы. Неоднократно делались попытки внести в парламент связанные с изменением пола законопроекта, но все они были отклонены.

Литва в 2007 году проиграла дело в ЕСПЧ потому, что нет закона, регламентирующего порядок изменения пола.