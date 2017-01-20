Минфин увольняет главу ГНИ Брадаускаса

 (4)
ru.DELFI.lt
пятница, 20 января 2017 г. 14:32
20 января министр финансов Вилюс Шапока объявил результаты расследования, проведенного специальной комиссией. В результате расследования выяснили, что глава Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Дайнорас Брадаускас совершил служебное нарушение – ему назначено самое строгое взыскание.
Dainoras Bradauskas
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

"Поражают не только действия, открыто попирающие государственные интересы в случае с упомянутыми группами, но и используемый криминальный жаргон, унижение руководства страны, конспирация", – сказал Шапока.

По его словам, Брадаускас выступал "в пользу" MG Baltic и VP grupės.

"У меня нет никаких сомнений в этом, мне стыдно за такое поведение других. Увольнением все не заканчивается. Минфин инициировал налоговый анализ и оценку ГНИ", – сказал министр.

По сведениям DELFI, Брадаускас встречался с вице-президентом MG Baltic Раймондасом Курлянскисом в одном роскошном ресторане на ул. Вокечю. Подозревают, что Курлянскис пытался "решить" вопрос Н.Нумавичюса, связанный с ГНИ.

По данным источников DELFI, Брадаускас сказал Курлянскису, что "ваши враги - мои личные враги".

Речь шла о справке, которую должна выдать ГНИ. Тогда Брадаускас, якобы, попросил самим написать эту справку.

Курлянскис сказал, что не имеет ни малейшего представления о том, что содержится в распечатке беседы.

"Не имею представления о том, что содержится в этих распечатках, как их скроили, какие фразы вырвали из контекста и как их составили для того, чтобы получить впечатляющий эффект. Могут прибавить разве что, что о реорганизации я не ратовал. А конфликт акционеров, выбранные ими способы их решения, конечно, интересны. Не заметить этого невозможно", – сказал DELFI Курлянскис.

DELFI напоминает, что летом 2015 г. Генпрокуратура и Минфин начали расследование в связи с деятельностью компаний VP grupe, главный акционер которой - Нериюс Нумавичюс. Правда, в августе 2016 года сообщили, что расследование прекращено. Такое решение было принято после получения выводов СРФП и ГНИ.

Брадаускас может обжаловать увольнение в суде.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Происхождение денег матери Килдишене: причем тут Иностранный легион? (3)

Происхождение денег матери Килдишене: причем тут Иностранный легион?
Откуда у матери Греты Килдишене Владиславы Микалаускене деньги на дорогой Range Rover Evoque? По словам депутата Повиласа Урбшиса, это связано с трагическим происшествием – компенсация в размере 30 000 евро была выплачена за погибшего брата, служившего во Французском иностранном легионе. Однако в списке погибших военных этого легиона его фамилии нет. Почему?

Специалисты оценили приобретение Карбаускиса: в провинции могут попадать в обморок (6)

Cadillac Escalade
19 января лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис дополнил свою декларацию. В ней он указал, что 27 декабря 2016 года он купил в компании Kia Auto роскошный Cadillac Escalade. В Regitrа автомобиль был зарегистрирован 13 января 2017 года.

Минфин увольняет главу ГНИ Брадаускаса (4)

Dainoras Bradauskas
20 января министр финансов Вилюс Шапока объявил результаты расследования, проведенного специальной комиссией. В результате расследования выяснили, что глава Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Дайнорас Брадаускас совершил служебное нарушение – ему назначено самое строгое взыскание.

Правительство Литвы установило преграду на случай теракта (29)

Правительство Литвы установило преграду на случай теракта
Грузовик на высокой скорости врезается в толпу и сметает все на своем пути. Другой грузовик с взрывчаткой врезается в здание, раздается взрыв. Это не сценарии – эта тактика, взятая на вооружение террористами. В Литве, чтобы защититься от подобных атак, у здания правительства уже появилась защита.

Жители Клайпеды восстали против строительства крематория (19)

Жители Клайпеды восстали против строительства крематория
18 января состоялось собрание членов общины клайпедского квартала Паупю. Жители обсудили свои действия против строительства крематория на ул. Йонишкес. Было подготовлено заявление Агентству охраны природы при Министерстве охраны природы, в котором просят пересмотреть выводы относительно этого проекта, пишет Vakarų ekspresas.
Facebook друзья
Rambler's Top100