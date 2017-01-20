Минфин увольняет главу ГНИ Брадаускаса

20 января министр финансов Вилюс Шапока объявил результаты расследования, проведенного специальной комиссией. В результате расследования выяснили, что глава Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Дайнорас Брадаускас совершил служебное нарушение – ему назначено самое строгое взыскание.

"Поражают не только действия, открыто попирающие государственные интересы в случае с упомянутыми группами, но и используемый криминальный жаргон, унижение руководства страны, конспирация", – сказал Шапока.

По его словам, Брадаускас выступал "в пользу" MG Baltic и VP grupės.

"У меня нет никаких сомнений в этом, мне стыдно за такое поведение других. Увольнением все не заканчивается. Минфин инициировал налоговый анализ и оценку ГНИ", – сказал министр.

По сведениям DELFI, Брадаускас встречался с вице-президентом MG Baltic Раймондасом Курлянскисом в одном роскошном ресторане на ул. Вокечю. Подозревают, что Курлянскис пытался "решить" вопрос Н.Нумавичюса, связанный с ГНИ.

По данным источников DELFI, Брадаускас сказал Курлянскису, что "ваши враги - мои личные враги".

Речь шла о справке, которую должна выдать ГНИ. Тогда Брадаускас, якобы, попросил самим написать эту справку.

Курлянскис сказал, что не имеет ни малейшего представления о том, что содержится в распечатке беседы.

"Не имею представления о том, что содержится в этих распечатках, как их скроили, какие фразы вырвали из контекста и как их составили для того, чтобы получить впечатляющий эффект. Могут прибавить разве что, что о реорганизации я не ратовал. А конфликт акционеров, выбранные ими способы их решения, конечно, интересны. Не заметить этого невозможно", – сказал DELFI Курлянскис.

DELFI напоминает, что летом 2015 г. Генпрокуратура и Минфин начали расследование в связи с деятельностью компаний VP grupe, главный акционер которой - Нериюс Нумавичюс. Правда, в августе 2016 года сообщили, что расследование прекращено. Такое решение было принято после получения выводов СРФП и ГНИ.

Брадаускас может обжаловать увольнение в суде.