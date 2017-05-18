Минфин: Литва слишком медленно осваивает средства помощи ЕС

BNS
четверг, 18 мая 2017 г. 09:47
Литва плохо использует средства помощи Евросоюза финансового периода 2014-2020 годов, поэтому может замедлиться экономический рост страны и повышение зарплат, страна может утратить часть европейских средств, предупреждает Министерство финансов.
© AP/Scanpix

Ведомство, подготовившее отчет о реализации действий программы 2014-2020 годов и распределении средств, утверждает, что с 2014 года выплачено только 13% выделенных Литве средств ЕС. Только в первом квартале этого года их использовано всего 48 млн. евро - 4,8% плана этого года.

"Недостаточные темпы усвоения средств негативно влияют на рост экономики страны и создают риск утраты средств, находящихся в резерве деятельности - 399 млн. евро, или 6% средств, выделенных ЕС Литве на 2014-2020 годы. Сейчас резерв средств деятельности, риск утраты которых велик, составляет 146,9 млн. евро", - сообщило министерство.

Оно отмечает, что в этом году планируется заключить договоров, финансируемых ЕС, на 2,14 млрд. евро, что на одну пятую меньше, чем планировалось в начале года. Оптимальное использование средств ЕС в год - 1 млрд. евро.

На период 2014-2020 года Литва заручилась поддержкой структурных и инвестиционных фондов ЕС (ESIF) на 8,39 млрд. евро. За этот период правительство должно будет софинансировать 1,56 млрд. евро.

BNS
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