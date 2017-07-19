В массовой акции участвовало около 12 000 пользователей Facebook. Целью акции, как отмечал ее инициатор литовский журналист Андрюс Тапинас, было оценить сайт одной звездочкой и оставить хэштег #кремльнашуисториюнеперепишешь в ответ на российскую версию, в которой партизан изобразили бандитами, от которых пострадали тысячи людей.

Rusijos URM atsakas © Facebook

Если МИД РФ на своей официальной странице может поливать нас грязью, мы на это можем ответить. Пойдите на их страницу в Facebooke и оставьте вежливое: #Кремльнашуисториюнеперепишешь. Помните эффективность этого метода? Это займет у вас минуту, посетите кремлевское логовище, выразите вашу позицию и предложите это сделать другим!", - написал в Facebook Тапинас.

После выходных МИД РФ отреагировал на эту акцию, инициированную Тапинасом.

Литовцев обозвали животными и террористами

"В рамках инициированной литовским пропагандистом Андрюсом Тапинасом акции под хэштегом #Кремльнашуисториюнеперепишешь 15-16 июля литовские пользователи соцсети «Фейсбук» оставляли составленные словно под копирку негативные отзывы на страницах МИД, Посольства России в Литве и др. В этой связи хотели бы сказать следующее.

​Подгонкой исторических событий под выдуманную нынешней националистической элитой мифологию о «лесных братьях» занимаются в первую очередь в Литве. Цель понятна: вымарать из национальной истории тот неприглядный факт, что в 1944-1952 гг. одни литовцы (откровенные душегубы и террористы, называвшие себя «лесными братьями») с животным остервенением, не жалея ни детей, ни стариков, резали по хуторам других литовцев, своих же соотечественников, которые всего лишь хотели спокойной мирной жизни в составе СССР.

Об этом же говорится в многочисленных архивных документах, протоколах допросов пойманных «лесных братьев», книгах, вышедших в самой Литве уже в постсоветский период. (Правда, забывают сказать о том, что "допросы партизан сопровождались страшными пытками - примечание автора).

Ясно, что трагические события тех лет не вписываются в усиленно насаждаемую в нынешней Литве идею о «национальном единстве перед лицом так называемой советской оккупации». Поэтому историческая правда так нервно действует на нынешних литовских пропагандистов", - сказано в тексте российского МИД.

Литовцев обещают учить "истории"

​"Спасибо Андрюсу Тапинасу за то, что сделал за нас нашу работу – помог собрать многотысячную литовскую аудиторию, которую мы теперь будем знакомить с историческими фактами и документами о преступлениях «лесных братьев", – говорится в сообщении российского МИД.

В первую очередь подчеркивают, что литовцы должны помнить главное - "Память военных и гражданских советских людей, кто отдал жизни за искоренение фашизма, священна!" Затем истерическим тоном продолжают отповедь: "Второе. Мы вновь становимся свидетелями очередной попытки литовских дипломатов поставить под сомнение итоги Второй мировой войны и продвинуть тезис о «сотрудничестве двух тоталитарных режимов – СССР и нацистской Германии». Все эти спекуляции мы относим к исторической фантастике".

В России на официальном уровне под лозунгами "борьбы с фальсификацией истории" предпринимаются попытки навязать лишенное отрицательной оценки отношение к пакту Молотова-Риббентропа, а такие исторические факты, как раздел сфер влияния между СССР и нацистской Германией в 1939 году, отнести к "фантастике". Кроме того, в России становится все сложнее вести разговор о советской агрессии против Польши 17 сентября 1939 г., несмотря на то, что именно литовские дипломаты напомнили, что Москва и Берлин в 1939 г. были союзниками, которые не только поделили Польшу, но и помогали друг другу в военной и экономической сферах.

Заявили об исключительных правах для русского языка

Российский МИД призвал литовцев изучать " международное право, а именно - приговор Международного военного трибунала (Нюрнбергского) трибунала от 30 сентября – 1 октября 1946 года, в котором черным по белому перечислены конкретные лица, признанные «виновными в осуществлении заговора для подготовки и ведения агрессивной войны, в преступной агрессии против Австрии, Чехословакии, Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, Югославии, Греции, Советского Союза и других стран". В том же документе СССР квалифицируется как жертва германской военной агрессии. В документе ясно сказано, что "уже в конце лета 1940 года Германия начала подготовку к нападению на СССР".

Правда, российские дипломаты так и не ответили на представленные литовскими коллегами факты о том, что в Нюрнбергском трибунале ничего не сказано о связях нацистов с послевоенными партизанами в странах Балтии. Однако в ответе российского МИД можно найти и примеры странной логики. К примеру, то, что литовцы оставили хэштег на русском языке, для Кремля - повод, чтобы сделать русский язык государственным в Литве.

"Оставляя по призыву литовского пропагандиста гневные отзывы на нашей страничке, пользователи продемонстрировали неплохое знание русского языка. Так почему же столько лет у языка, на котором не только разговаривали жители Литвы до и после распада СССР, но, как теперь мы видим, и местные пропагандисты, и их последователи, нет официального статуса??? Двойные стандарты? Нет, националистическая идеология, которая в разные исторические моменты принимала разные формы", – сказано в сообщении.

Последовал ответ Тапинаса

На заявление российского МИД Тапинас ответил не без сарказма.

"Уважаемые, я всегда готов помочь. Из текста видно, что вам больно и даже неловко? Ну, ничего, для вас это не впервой. А вы, конечно, познакомьте нас, познакомьте.

Но раз уж будем знакомы, то хочется сказать, что в силу определенных недоразумений, кое-кто (может, уборщица) отключила на вашей странице возможность оставлять отзывы и оценки. Будьте добры, верните историческую правду и держитесь там. И спасибо за рекламу хэштега", – написал Тапинас. Позже он порадовался, что ему удалось добиться задуманной цели.

"Похоже, им не очень понравилось. Но никто не скажет, что я не готов к диалогу с Кремлем. Мой двуязычный ответ и призыв к сотрудничеству путем включения возможности рейтингования на их странице. Всегда можете подключиться", – заметил Тапинас, а литовцы под текстом МИД РФ снова стали массово оставлять хэштег #Кремльнашуисториюнеперепишешь.

"Я думал, что им больно, но я не думал, что настолько. И именно из-за таких акцентов как упоминание Нюрнбергского трибунала и русского языка как официального. Если оценивать реакцию – оставляя комментарии на странице МИД РФ, я, если говорить футбольными терминами, чувствую себя как на своем поле", – сказал Тапинас.