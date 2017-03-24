Международная схема: рассказ о нечеловеческих условиях работы в литовской компании

Рабские условия труда и ужасные условия жизни, выплата зарплаты с опозданием или вообще не выплаченная часть "в конверте" – такое в Германии пережил работавший водителем автобуса украинец Павло Пурылкин.

Мужчина работал в зарегистрированной в Литве компании Baltiklitaи управлял литовскими автобусами Baltikturistas, однако их использовали в деятельности немецкой туристической компании Kompass Komfort.

Пурылкин рассказал, что именно глава Kompass Komfort Игорь Борейша платил ему зарплату "в конверте".

Сам Борейша все обвинения украинца отрицает, но единственным владельцем компаний Baltiklita (где официально работал Пурылкин) и Baltikturistas является его отец – 69-летний Ефим Борейша.

Рассказ Пурылкина DELFI подтвердили и еще двое бывших подчиненных Борейши – литовец Константин Михайлов и грек Димитриос Мондамидис.

Пурылкин приехал из Украины в Дюссельдорф в декабре 2015 года. Там начал работать в компании Kompass Komfort. Однако в соглашении была указана другая компания – литовская Baltiklita. В соглашении была указана и зарплата – всего 450 евро. Но неофициально договорились, что он будет получать 70 евро в день.

"У них был немецкий туроператор, но, чтобы не платить налоги, придумали такую карусель: одна компания для водителей, другая – для автобусов", – пояснил схему Борейши Пурылкин.

Так украинец работал больше года, до января 2017 г. Потом Борейша перестал ему платить зарплату.

"За последние 4 месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г.) мне не платили. Долг составил 65000 евро", - сказал он.

Пурылкин также рассказал, что условия труда были ужасными. Он вместе с 6 коллегами жил в небольшом вагоне рядом с автосервисом и автомойкой, поэтому из-за постоянного шума они не высыпались.

"Постоянно приходилось пить кофе и энергетические напитки, чтобы не заснуть за рулем, это нанесло вред моему здоровью. Рабские условия", – обобщил он.

Не получив денег, которые ему платили "в конверте", Пурылкин обратился в Государственную инспекцию по труду (ГИТ).

Его жалобу рассмотрели 14 марта. За несколько дней до этого историю Пурылкина DELFI описал его бывший коллега Михайлов. В письме он выразил сомнение в связи с тем, что ГИТ выяснит правду.

Как после заседания сказал DELFI председатель комиссии ГИТ Арвидас Петрушкявичюс, претензии Пурылкина отклонили.

"Жалоба отклонена, поскольку работодатель представил все документы, подтверждающие факт оплаты, – сказал он. – Если есть подписи, есть переводы, что он говорит – не знаю. На какую он там зарплату надеялся".

Узнав от DELFI о решении комиссии, Пурылкин сказал, что такого не может быть, в последний раз он подписывал расчетный листок в августе, он утверждает, что его подписи могут быть подделаны.

Петрушкявичюс сказал, что проблема была в том, что Пурылкин на заседании комиссии не присутствовал (он находится в Германии), не было и руководителей компании, только адвокат.

Пурылкин сказал, что не мог приехать в Вильнюс, поскольку, во-первых, у него украли паспорт, а во-вторых, у него нет денег.

Адвокат Baltiklita также обвинил Пурылкина в нескольких эпизодах. Во-первых, что он повредил автобус, которым управлял. Пурылкин уверяет, что там была лишь царапина. Во-вторых, что Пурылкин не являлся на работу, прогуливал.

Все детали, рассказанные Пурылкиным DELFI, подтвердили бывшие работники Kompass Komfort Михайлов и Монтамидис.