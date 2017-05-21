Между Литвой и США все еще идет переписка об экстрадиции Венцкене

BNS
воскресенье, 21 мая 2017 г. 12:48
Спустя 4 года с того дня как Литва объявила в розыск бывшего депутата и судью Нерингу Венцкене, все еще ведется переписка об ее экстрадиции с прокурорами США.
Neringa Venckienė
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Место ее нахождения известно. Подана заявка об ее экстрадиции, она находится на стадии выполнения. Я сделал все, о чем меня просили американские прокуроры, у них свой порядок и законы. Суверенное государство само решает, как поступать с находящимися на его территории людьми", – сказал BNS прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Якутис.

Генпрокурор Эвалдас Пашилис ранее сказал, что в декабре 2015 г. США приняли заявку Литвы на экстрадицию Венцкене и признал, что эта процедура должна быть выполнена.

Венцкене сбежала из Литвы в апреле 2013 года, перед тем как парламент приступил к вопросу ее лишения депутатской неприкосновенности. 10 мая 2013 года ее объявили в розыск. Прокурор Якутис напомнил дело об экстрадиции Гинтараса Петрикаса в Литву, тогда процедура его экстрадиции заняла 3 года.

"Мы ведем переписку с США, процесс идет. Я думаю, что ее задержат, когда будет принято решение о выдаче. Поскольку процедура очень продолжительная, нереально держать человека под арестом на протяжении всего этого времени", – сказал Якутис, заметив, что юристы Венцкене пытаются опротестовать заявление Литвы.

Прокуроры хотят предъявить Венцкене обвинения в невыполнении решения суда о передаче племянницы под опеку матери ребенка, в злоупотреблении правами представителя девочки, психологическом давлении на ребенка, в оказании физического сопротивления стражам порядка при выполнении служебных обязанностей, нанесении травм матери девочки.

В ходе расследования дел сообщников Венцкене выяснилось, что в начале 2010 года, Венцкене со своей тетей Аудроне Скучене создала группу людей, организовала клеветническую кампанию против тогдашнего судью Каунасского окружного суда Альбертаса Милиниса, организовала сбор информации о личной жизни. Сына Милиниса публично обвинили в педофилии. Его родители в этом деле признаны потерпевшими. Другие потерпевшие в этом деле - Лайма Станкунайте с дочерью, адвокат Гинтарас Черняускас, пристав Соната Вайцекаускене.

5 октября 2009 года в Каунасе был застрелен судья Йонас Фурманавичюс и сестра Станкунайте Виолета Нарушявичене. Их брат Венцкене Драсюс Кедис обвинял в сексуальном использовании его малолетней дочери. Однако по подозрению в педофилии судили только Андрюса Усаса, которого суд полностью оправдал. В апреле 2010 года у Каунасского водохранилища нашли труп скрывавшегося от полиции Кедиса, а в июне того же года при погиб Усас.

Свидетели сообщили, что Венцкене могла настраивать брата на убийства, совешенные в октябре 2009 года.

BNS
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Общество

Между Литвой и США все еще идет переписка об экстрадиции Венцкене

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Спустя 4 года с того дня как Литва объявила в розыск бывшего депутата и судью Нерингу Венцкене, все еще ведется переписка об ее экстрадиции с прокурорами США.

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