Место застреленного при исполнении обязанностей служебного пса Рамзиса займет Марсас

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ru.DELFI.lt
суббота, 14 января 2017 г. 18:04
Новый "пограничник" Пагегяйской заставы начнет службу с 16 января.
Belgų aviganis
© DELFI (R.Achmedovo nuotr.)

Служба охраны госграницы информирует, что 16 января, в 11 ч. в центральном офисе СОГГ (пр-т Саванорю, 2, Вильнюс) состоится мероприятие. На этом мероприятии пограничник Ренатас Пожела передаст кинологу Пагегяйской заставы Валдасу Станцикасу3-месячного щенка бельгийской овчарки Марсаса. Станцикас будет дрессировать его для прохождения службы на границе.

Марсас заменит Станцикасу одного из лучших пограничных псов Рамзиса, который в сентябре 2016 года был застрелен при исполнении служебных обязанностей (во время операции по преследованию контрабандистов).

На том же мероприятии Пожела передаст сестру марсаса Лару кинологу Видасу Букаускасу.

Марсаса и Лару СОГГ приобрела в рамках осуществления I этапа программы Фонда нацбезопасности 2014-2020 гг. (приобретение собак).

Этих щенков на конкурсной основе приобрели у литовских заводчиков. За Марсаса заплатили 750, за Лару – 800 евро. При выборе щенков больше всего внимания уделили их физическим и психическим данным необходимым для службы на границе: мотивированности к поиску, социализации, устойчивости к стрессу, страху и т.д.

Трехлетний Рамзис 27 сентября прошлого года был застрелен охотником, когда шел по следам контрабандистов.

Останки служебной собаки были кремированы. Урна с его прахом хранится в музее Пагегяйсской заставы. Там появилась экспозиция, посвященная Рамзису, рассказывается о его службе.

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