Место в Паланге, где каждый день проходят бесплатные концерты

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ru.DELFI.lt
суббота, 12 августа 2017 г. 15:20
На литовском курорте проводят проект "Паланга. Культурный марафон Крюк". Ежедневно гостей курорта приглашают в летнюю резиденцию культуры "Крюк. Море. Культура".
© DELFI / Orestas Gurevičius

Уже третий год подряд в Паланге проходит фестиваль, охватывающий массу бесплатных мероприятий, в их числе – спектакли, концерты, перформансы, фотовыставки и киносеансы.

В этом году в Паланге по вечерам в рабочие дни в баре "Крюк. Море. Культура" можно послушать живой джаз в исполнении Олега Молокоедова. Здесь практически каждую неделю проходят концерты различных джаз-коллективов.

"Посетителей террасы мы практически ежедневно радуем новыми композициями, и все это бесплатно. В августе запланировано много музыкальных концертов, спектаклей с перформансами, проходят (и постоянно обновляются) фотовыставки. Также проводят семинары и лекции", – рассказала координатор фестиваля Жидре Гедримайте.

С 1 августа запустили уникальный проект Meistarnė (Мастерская). Это экспериментальная ремесленная студия, которую подготовил Палангский центр культуры и молодежи, она посвящена году национального костюма. Посетители студии могут сами испробовать различные традиционные ремесла.

Meistarnė
Meistarnė
© Palangos kultūros ir jaunimo centro nuotr.

В августе, в баре "Крюк" (Kablys), по адресу ул. С.Даряус и С.Гирено, 13, будут проводить различные обучающие программы, семинары, для гостей, горожан и производителей и поклонников национального костюма. Посетители смогут сделать, если не весь костюм, то хотя бы его детали: рубашку, пояс, шапочку, карман или сувенирную мелочь.

Meistarnė привлекает посетителей и использованием современных инноваций. Один из акцентов мастерской - интерактивная игра, фотозеркало. Человек, подходящий к зеркальному экрану сможет выбрать и виртуально примерить национальный костюм и управлять им: увеличить, уменьшить, сменить позицию и сфотографировать. В ближайшие недели проект предложит и другие развлечения.

Кроме бесплатных концертов каждый день и интерактивных выставок, в августе гости курорта смогут посетить концерты группы Kiti kambariai, MC Mesijus, шоу Олега Шураева, смогут принять участие в ярмарке мод Fashion bazaar vibes и др. мероприятиях.

Olegas Šurajevas
Olegas Šurajevas
© DELFI / Tomas Vinickas
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