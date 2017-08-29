Церемония состоится в Вильнюсе, на Кафедральной площади. Автобусы передадут 55 мэриям, 21 из них – по два.
Во всех микроавтобусах установлены соответствующие стандартам ЕС алкозамки. Все автобусы 19-местные: 35 – Mersedes и 47 – Iveco Daily.
Новые автобусы предназначены для перевозки школьников, которые живут дальше чем в 3 км от школы, детей со специальными потребностями, а также для учеников, которым пришлось перейти в другую школу из-за реорганизации прежней. 30 автобусов сменят старые школьные автобусы.
С учетом потребности в школьных автобусах министерство второй год подряд покупает в два раза больше новых желтых микроавтобусов. С 2016 года на их покупки дополнительно используют средства ЕС. В этом году на 1 млн. евро европейской помощи приобрели 35 микроавтобусов.
За 17 лет министерство приобрело уже 903 школьных автобуса. Ежегодно на них в школу ездят 20 000 школьников.
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