Мэрия Вильнюсского района назвала улицу именем режиссера, воевавшего в Армии Крайовой

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BNS
пятница, 31 марта 2017 г. 16:24
Горсовет мэрии Вильнюсского района 31 марта принял решение назвать улицу в деревне Пусталаукис именем польского писателя и режиссера Тадеуша Конвицкого. Оппозиция критикует это решение, поскольку Конвицкий во время Второй мировой войны воевал в рядах Армии Крайовой, которая в Вильнюсском крае воевала против литовцев.
Tadeusz Konwicki
© vikipedija nuotr.

За такое предложение старосты Зуюнай Мирослава Гаевского проголосовали 20 членов горсовета, информировала BNS секретарь совета Эльжбета Яблонская. Трое были против, еще трое воздержались.

Староста Гаевский сказал BNS, что польский деятель искусства заслуживает того, чтобы его именем была названа улица в Вильнюсском районе.

"Я ничего плохого в его деятельности не вижу. Мы берем культурный контекст. Конвицкий был режиссером и экранизировал книгу Чеслова Милоша "Долина Исы", – сказал староста.

Между тем члены оппозиции высказали сожаление в связи с тем, что правящие из Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей в этом вопросе даже не искали компромисса. Оппозиция считает, что Конвицкий дискредитировал себя тем, что воевал в Армии Крайовой.

"Правящие вообще не искали компромисса, на этот раз не удалось дать улице нейтральное название", – сказал BNS член горсовета Гинтарас Каросас.

"Само решение принято по принципу бульдозера", – прибавил он.

По словам политика, "участие в такой организации как Армии Крайова оставляет клеймо на всю жизнь".

Конвицкий родился в 1926 году в Новой Вильне, его детство прошло в оккупированном тогда Вильнюсском крае.

В 1944–1945 он служил в Армии Крайовой, которая боролась как против нацистских оккупантов, так и против литовцев, поскольку считала Вильнюсский край частью Польши и пыталась вернуть его Польше.

Конвицкий стал известен благодаря романам "Малый апокалипсис" и "Польский комплекс". Кроме того, он известен как кинорежиссер и киносценарист.

Конвицкий ушел из жизни в 2015 году.

BNS
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