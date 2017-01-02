Мэрия преподнесла сюрприз родителям: меняется порядок выплаты компенсаций за детские сады

С нового года в Вильнюсе изменился порядок выплаты 100-евровой компенсации за детские сады, которые получали родители детей, посещающих частные детские сады. Родители возмущены.

По словам родителей, сейчас мэрия будет платить компенсацию в зависимости от посещаемости детского сада. Это значит, что, если, к примеру, ребенок заболеет,то не только придется брать больничный, но и платить больше за детский сад.

Однако вице-мэр Валдас Бенкунскас сказал DELFI, что родители неверно интерпретируют изменения, он подозревает, что тут не обошлось и без действий руководства детских садов.

Однако позже он прибавил, что поправки к изменениям еще только планируются. Бенкунскас также информировал, что сокращается срок выплаты компенсаций.

"Я живу в Вильнюсе, мой ребенок посещает частный детский сад, поскольку в государственном места не нашлось", – писала в редакцию DELFI жительница столицы Марта.

Она рассказала, что 30 декабря получила из детского сада письмо, в котором было сказано, что меняется порядок компенсации платы за детский сад.

"С января компенсация будет зависеть от посещаемости. Если мой двухлетний сын будет болеть (а в первый год дети заболевают чуть не каждую неделю), то компенсацию получать за эти дни не будем. Это значит, берешь больничный, чтобы быть дома с ребенком, получаешь 80% зарплаты, платишь за лекарства, а тут еще и за сад больше платишь", – возмущалась Марта.

Новым порядком возмущался и вильнюсец Лауринас. Он уверял, что попал в капкан, расставленный детскими садами и мэрией.

"Спасибо за новогодний подарок. Почему-то этой новости у вас на стене в Facebook я не нашел. Не успели похвастаться этой экономией за счет родителей или как? Я понимаю, что это подарок в 100 евро для родителей, но я решил вести детей в частный сад только из-за этой компенсации, которая уже давно "растаяла" в повышенных ценах за детские сады, а после введения нового порядка, вообще исчезнет", – обратился Лауринас к мэру Ремигиюсу Шимашюсу и этим письмом поделился с DELFI.

По его словам, вряд ли на следующих выборах он будет голосовать, как в прошлый раз.

"Вы подписали с частными садами меморандум о неповышении цен. Но умолчали, что он действует лишь год. И вот с сентября 2016 г. почти во всех детских садах цены увеличились на 30-50%", – писал Лауринас.

Однако Бенкунскас сказал DELFI, что вильнюсский горсовет 7 декабря изменил только две вещи. Во-первых, работников детских садов попросили следить за фактической посещаемостью.

Он заверил, что компенсаций не будут лишать, если пропуски будут оправданы. То есть, на это будет причина.

"Скажем по болезни, из-за командировок родителей, когда при отъезде некому оставить ребенка, когда человек получает дополнительные выходные", – перечислил Бенкунскас.

Правда, конкретные причины, по которым будут оправданы пропуски, уточнят лишь на следующем заседании горсовета. Пока их в решении нет.

"Но, в случае болезни, компенсаций на самом деле лишать не будут. Принимая постановление мы это имели в виду, только не все в деталях расписано", – признал вице-мэр.

Во-вторых, сообщил вице-мэр, было решено сократить срок выплаты компенсации. До сих пор родители получали ее 12 месяцев, а сейчас будут получать 11 месяцев.

"С 12 до 11 месяцев сокращается время выплаты помощи. Это сделано по аналогии с государственными детскими садами, которые работают 11 месяцев в год, 1 месяц отдыхают. Обычно в этот месяц родители отдыхают с детьми", – пояснил он принятое решение.

На замечание о подорожании детских садов, он сказал, что действительно, частные сады подорожали: на то были причины, включая общий рост цен. Однако Бенкунскас отметил, что цены на частные сады варьируют, поэтому родители могут менять детские сады, искать те, в которых цена ниже.