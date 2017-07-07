Мэрия планирует ограничить движение в Старом городе столицы

Закрытая из-за строительства часть Старого города столицы должна была быть открыта до 1 июля, однако к этому сроку мэрия получила обращение жителей и предпринимателей с просьбой ограничить движение на этом участке.

Несколько лет назад на перекрестке ул. Бокшту и Ишганитоё, где стояла заброшенная кожно-венерическая больница, было начато строительство офисов и квартир. Во время строительства движение на этих улицах было ограничено. Однако в конце июня этого года его должны были восстановить.

Напомним, что до закрытия этих улиц, с ул. Диджёйи можно было поворачивать направо на ул. Савичаус, там по Бокшту на Изганитойё и прямиком к Ужупскому мосту.

В ноябре 2016 г. директор компании Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене сказала DELFI, что существенных перемен на этих улицах не планируют. Однако спустя полгода по неясным причинам позиция Вильнюсской мэрии изменилась, поэтому водителям, скорее всего придется забыть об этом удобном маршруте.

Представитель мэрии Томас Камайтис сказал, что перемены могут быть, поскольку почему-то перед самым открытием улиц об этом попросили жители.

В июне на встрече с жителями улиц Бокшто и Савичаус обсудили как их предложения, так и предложения мэрии относительно транзитного движения на этих улицах.

"Комиссия безопасности движения решила ограничить транзит на этих улицах. На части ул. Бокшто от Субачаус до Савичаус движение будет односторонним. Жители ул. Ишганитоё и Бокшто смогут попасть к себе с ул. Майронё. Сейчас готовят проект изменения движения. капитальный ремонт улиц завершен, движение планируют возобновить с конца июля", – сказал камайтис.

По его словам, жители также в летний период просили вообще запретить движение на этих улицах, за исключением обслуживающего транспорта.

Мэрия прислала в редакцию письмо нескольких председателей жилтовариществ этих улиц и предпринимателей, работающих там.

В письме, адресованном мэру Ремигиюсу Шимашюсу просят ограничить движение машин на ул. Савичаус, за исключением обслуживающего транспорта и автомобилей жителей в рабочие дни.

Как контактное лицо в письме указана жительница ул. Савичаус Эрика Фурман. Она была советником министра культуры, однако покинула пост из-за возможного конфликта интересов, когда выяснилось, что ее учреждение выиграло конкурс на подготовку стратегии.

"Мы считаем, что Старый город в Вильнюсе такой маленький, что за 10-15 мин, максимум 20 мин. можно добраться до любого его места. Чем меньше улиц будет открыто для движения транспорта, тем лучше, тем больше этому должны радоваться жители и туристы", – сказала она, прибавив, что есть разные способы регулирования движения, чтобы оно не было таким интенсивным, как прежде.

Но другая жительница Старого города, которая не хотела назвать свое имя, уверена, что цель ограничения движения на этих улицах иная.

"Я считаю, что это связано с появлением дорогой недвижимости именно на ул. Бокшто. Пока ее не было, о закрытии никто не говорил. Я тоже хотела бы, чтобы улицу рядом со мной закрыли, и что? Старый город большой, это не как в Риге. Но у нас альтернативные способы перемещения не предлагаются" – сказала она.

"Да, можно обсуждать определенные ограничения на выходные и так учитывать интересы других жителей. А также интересы туристов, но ведь город в первую очередь существует не только для них, а для удобства всех жителей. Сейчас я просто вижу лоббизм влиятельных и богатых владельцев дорогой недвижимости, и все", – продолжила она.

