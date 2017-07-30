Мэрия не доказала, что яма появилась внезапно: придется платить за ремонт авто

Яма на дороге появилась внезапно и ее не успели убрать, поэтому виновник несчастного случая на дороге - сам невнимательный водитель. В этом мэрия Вильнюсского района пыталась убедить суд, но безуспешно.

Эти аргументы бюрократов не убедили суд. Судья Вильнюсского окружного суда Вилия Микуцкене объявила, что ущерб должна возместить мэрия, поскольку ее работники не позаботились о безопасности на дороге.

"Появление ям на дороге не является тем обстоятельством, которое невозможно предусмотреть, поэтому нельзя утверждать, что это форс-мажор", – сказано в постановлении суда.

Кроме того, отметила судья, полиция прекратила дело в отношении водителя, поскольку констатировала, что он ПДД не нарушал.

"Яма, в которую въехал водитель, была наполнена водой, она не была никак помечена на проезжей части", – подчеркнула судья.

В постановлении суда сказано, что мэрия должна выплатить страховой компании более 500 евро - расходы на ремонт и судебные издержки.

Согласно делу, ДТП произошло в октябре прошлого года на дороге Вильнюсского района – водитель Nissan Primera въехал в яму на дороге, не заметив ее. Во время ДТП было повреждено транспортное средство – лопнула покрышка и вышла из строя ходовая часть.

По словам водителя, в тот день шел сильный дождь, поэтому дорожное покрытие было мокры, заметить наполненную водой яму было невозможно.

"Мэрия как владелец дороги, на которой произошло ДТП, была обязана обеспечить присмотр за дорогами на своей территории, чтобы они отвечали требованиям безопасности и другим законны требованиям", – указали в иске представители страховой компании.

Мэрия Вильнюсского района не согласилась с иском и пыталась доказать, что ее вины нет, что из-за нехватки средств она не может обеспечить необходимый присмотр за всеми дорогами на своей территории. По данным ответчика, в день ДТП, на дороге не было зафиксировано большой ямы, которая представляла бы опасность для участников движения.



"Ямы, впадины, неровности могут появиться по причине различных погодных условий внезапно, а поскольку яма появилась внезапно, ее появление должно расцениваться как форс-мажор", – указали представители мэрии, уточнив, что виноват в ДТП лишь невнимательный водитель.

Суд с позицией ответчика не согласился.