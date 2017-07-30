Мэрия не доказала, что яма появилась внезапно: придется платить за ремонт авто

ru.DELFI.lt
воскресенье, 30 июля 2017 г. 23:34
Яма на дороге появилась внезапно и ее не успели убрать, поэтому виновник несчастного случая на дороге - сам невнимательный водитель. В этом мэрия Вильнюсского района пыталась убедить суд, но безуспешно.
© Shutterstock

Эти аргументы бюрократов не убедили суд. Судья Вильнюсского окружного суда Вилия Микуцкене объявила, что ущерб должна возместить мэрия, поскольку ее работники не позаботились о безопасности на дороге.

"Появление ям на дороге не является тем обстоятельством, которое невозможно предусмотреть, поэтому нельзя утверждать, что это форс-мажор", – сказано в постановлении суда.

Кроме того, отметила судья, полиция прекратила дело в отношении водителя, поскольку констатировала, что он ПДД не нарушал.

"Яма, в которую въехал водитель, была наполнена водой, она не была никак помечена на проезжей части", – подчеркнула судья.

В постановлении суда сказано, что мэрия должна выплатить страховой компании более 500 евро - расходы на ремонт и судебные издержки.

Согласно делу, ДТП произошло в октябре прошлого года на дороге Вильнюсского района – водитель Nissan Primera въехал в яму на дороге, не заметив ее. Во время ДТП было повреждено транспортное средство – лопнула покрышка и вышла из строя ходовая часть.

По словам водителя, в тот день шел сильный дождь, поэтому дорожное покрытие было мокры, заметить наполненную водой яму было невозможно.

"Мэрия как владелец дороги, на которой произошло ДТП, была обязана обеспечить присмотр за дорогами на своей территории, чтобы они отвечали требованиям безопасности и другим законны требованиям", – указали в иске представители страховой компании.

Мэрия Вильнюсского района не согласилась с иском и пыталась доказать, что ее вины нет, что из-за нехватки средств она не может обеспечить необходимый присмотр за всеми дорогами на своей территории. По данным ответчика, в день ДТП, на дороге не было зафиксировано большой ямы, которая представляла бы опасность для участников движения.

"Ямы, впадины, неровности могут появиться по причине различных погодных условий внезапно, а поскольку яма появилась внезапно, ее появление должно расцениваться как форс-мажор", – указали представители мэрии, уточнив, что виноват в ДТП лишь невнимательный водитель.

Суд с позицией ответчика не согласился.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Мэрия не доказала, что яма появилась внезапно: придется платить за ремонт авто

Мэрия не доказала, что яма появилась внезапно: придется платить за ремонт авто
Яма на дороге появилась внезапно и ее не успели убрать, поэтому виновник несчастного случая на дороге - сам невнимательный водитель. В этом мэрия Вильнюсского района пыталась убедить суд, но безуспешно.

Европейцам о столице Литвы напомнит миллион монет достоинством в 2 евро (35)

Европейцам о столице Литвы напомнит миллион монет достоинством в 2 евро
В конце августа с целью прославления Вильнюса в Европе в оборот будет выпущен миллион монет номиналом 2 евро, посвященных столице Литвы.

Архив ЦРУ: "лесных братьев" в Латвии готовили для выполнения "определенных и реалистичных задач в будущем" (53)

Архив ЦРУ: лесных братьев в Латвии готовили для выполнения определенных и реалистичных задач в будущем
Движение национальных партизан в Латвии после Второй мировой войны старалось эволюционировать в сторону создания небольших, идеологически мотивированных групп, которые должны были выполнять "определенные и реалистичные задачи в будущем". Об этом свидетельствуют рассекреченные материалы архивов ЦРУ 1940-1950-х годов, пишет Rus.lsm.lv.

Грибаускайте в Таллине встретится с вице-президентом США Майком Пенсом (76)

Kersti Kaljulaid, Dalia Grybauskaitė, Mike Pence, Raimonds Vejonis
Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье прибыл в Эстонию с двухдневным визитом. В Таллине он встретится с президентами Балтийских стран, сообщает агентство Leta.

Завершился музыкальный фестиваль Galapagai 2017 (1)

Antra Galapagų diena
В воскресенье завершился двухдневный музыкальный фестиваль Galapagai 2017, проходивший в Зарасай. На этот раз он собрал несколько тысяч зрителей.
Facebook друзья