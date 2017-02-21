Мэрии считают, сколько будет стоить круглосуточное дежурство социальных работников

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ELTA
вторник, 21 февраля 2017 г. 08:45
Отделы по защите прав детей при муниципалитетах по распоряжению Министерства социальной защиты и труда считают, сколько нужно принять новых работников, чтобы организовать круглосуточное дежурство специалистов, а также дежурства в выходные и праздничные дни, пишет Lietuvos žinios.
© DELFI / Domantas Pipas

Заведующая отдела защиты прав детей при администрации мэрии Кельмеского района Дангуоле Тейшерскене сказала, что для круглосуточной работы с 11-ью семьями, находящимися в группе социального риска в этом районе, потребуются еще 4 работника, на зарплаты которых требуется 61 000 евро.

"Когда поступает сообщение о насилии в семье, и полиция находит на месте пьяных родителей, то полицейские обязаны забрать несовершеннолетних детей. Обычно они без работников службы защиты детей этого не делают", – сказала Тейшерскене.

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Общество

Мэрии считают, сколько будет стоить круглосуточное дежурство социальных работников (5)

Мэрии считают, сколько будет стоить круглосуточное дежурство социальных работников
Отделы по защите прав детей при муниципалитетах по распоряжению Министерства социальной защиты и труда считают, сколько нужно принять новых работников, чтобы организовать круглосуточное дежурство специалистов, а также дежурства в выходные и праздничные дни, пишет Lietuvos žinios.

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