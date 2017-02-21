Мэрии считают, сколько будет стоить круглосуточное дежурство социальных работников

Отделы по защите прав детей при муниципалитетах по распоряжению Министерства социальной защиты и труда считают, сколько нужно принять новых работников, чтобы организовать круглосуточное дежурство специалистов, а также дежурства в выходные и праздничные дни, пишет Lietuvos žinios.

Заведующая отдела защиты прав детей при администрации мэрии Кельмеского района Дангуоле Тейшерскене сказала, что для круглосуточной работы с 11-ью семьями, находящимися в группе социального риска в этом районе, потребуются еще 4 работника, на зарплаты которых требуется 61 000 евро.

"Когда поступает сообщение о насилии в семье, и полиция находит на месте пьяных родителей, то полицейские обязаны забрать несовершеннолетних детей. Обычно они без работников службы защиты детей этого не делают", – сказала Тейшерскене.