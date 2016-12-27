Мэр Вильнюса: виновнику придется возместить весь ущерб

В Вильнюсе еще не отозвана чрезвычайная ситуация после аварии, которая произошла 23 декабря, а комиссия экспертов будет выяснять, по чьей вине произошла авария, кто возместит нанесенный ущерб.

Об этом 27 декабря сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

"Чрезвычайную ситуацию не отозвали, но не из-за угрозы, а скорее из-за бюрократии, оформления документов", – сказал перед заседанием Комиссии по чрезвычайным ситуациям мэр.

По словам мэра, авария принесла ущерб двух видов. Во-первых, надо возместить все расходы, связанные с ликвидацией аварии. Во-вторых, нанесенный природе ущерб, а он может быть намного больше.

"Пока ясно только то, что мы видели своими глазами - трубы были повреждены из-за оползня на строительной площадке, причину его появления назовут эксперты", – сказал мэр.

По его словам, Государственная инспекция по планированию территорий и строительству будет выяснять причину оползня на стройплощадке и выяснит виновных.

Департамент охраны окружающей среды Вильнюсского региона должен выяснить, какой ущерб был нанесен природе.

Vilniaus vandenys, которой принадлежат поврежденные трубы, а также другие компании мэрии и частные компании, которые участвовали в ликвидации аварии, подсчитают стоимость выполненных работ. Предварительные данные должны появиться в среду, 28 декабря.

Шимашюс сказал, что невозможно было перекрыть поставки воды жителям и таким образом уменьшить количество попавших в Нерис отходов, поскольку это представило бы опасность для жизни людей – без воды остались бы не только жители, но и лечебные заведения.

"К сожалению, но, наверное, с первого дня было видно, что будут выяснять виновника. Я не рискну однозначно утверждать, кто виноват, это должна сделать независимая комиссия, у всех сторон должна быть возможность прийти на эту комиссию, представить свое мнение.

Сегодня ясно, что трубы были в 2 м от места стройки, но оползень был на территории стройплощадки. Все это видели. По проекту ли строили, были ли все разрешения, не нарушены ли какие-то требования. Как все выглядело", – сказал мэр, отвечая на вопрос, не пытается ли виновник уйти от ответственности.

Представитель Vilniaus vandenys Антанас Бубнялис подтвердил, что в общей сложности в реку попало 20 000 куб. м отходов.

Около 100 специалистов разных служб больше суток работали на месте аварии, чтобы ликвидировать ее.

Напомним, что 23 декабря, около 13 ч. на Жверинасе, на ул. Упес, у стройплощадки бизнес-центра Green Hall были повреждены две магистральные канализационные трубы Vilniaus vandenys, по которым шли отходы из районов Жирмунай, Антакальнис, Балтупяй и Ерузале.