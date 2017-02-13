Мэр Вильнюса считает, что кроме станции по сжиганию отходов другого выхода нет

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BNS
понедельник, 13 февраля 2017 г. 18:20
В Вильнюсе нет другого выхода и необходимо строить электростанцию по сжиганию отходов, проект которой проводит в жизнь Lietuvos energija, говорит мэр литовской столицы Рямигиюс Шимашюс.
Remigijus Šimašius
© DELFI / Domantas Pipas

Он надеется, что весной с компанией окончательно договорятся о всех необходимых для строительства документах.

"Как бы мы ни смотрели, эта станция нужна. Другого выхода нет, и это главное, о чем я сегодня говорил", - сказал Р. Шимашюс журналистам после встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом.

По его словам, станция нужна, потому что в Вильнюсе накапливаются предназначенный для сжигания мусор.

Проект электростанции по сжиганию отходов и биотоплива реализует компания Lietuvos energija, Вильнюсское самоуправление может быть ее малым акционером, который получил бы акции в обмен на третью термофикационную электростанцию. Р. Шимашюс уверяет, что договоренность с Lietuvos energija будет достигнута весной.

По словам вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, ожидается, что, самое позднее до конца марта, будет завершена оценка имущества Вильнюсской третьей термофикационной электростанции, от которой будет зависеть, сколько акций столичные власти получат в проекте. Однако, по словам вице-мэра, независимо от доли городских властей, самоуправление должно получить право устанавливать цену выработки тепла, обеспечив тем самым, что в нее не будут включены необоснованные расходы.

Менеджер по проектам Вильнюсской и Каунасской когенерационных электростанций Lietuvos energija Нериюс Расбурскис сказал BNS, что цена тепловой энергии Вильнюсской когенерационной электростанции будет регулироваться Комиссией по контролю над ценами и энергетики. По его словам, поскольку цена на электроэнергию зависит от ситуации на рынке, комиссия при регулировании цены на тепловую энергию будет учитывать плату за "ворота для отходов", чтобы предприятие не получало сверхприбыли.

Относительно строительства Вильнюсской когенерационной электростанции уже подписаны договоры подряда и поставок оборудования стоимостью 328 млн. евро.

BNS
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