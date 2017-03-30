Мэр Вильнюса: рядом с Дворцом спорта должен быть музей истории евреев

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BNS
четверг, 30 марта 2017 г. 15:45
Рядом с Дворцом конгрессов и спорта, который правительство Литвы намерено реставрировать, мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс предлагает создать музей истории евреев Литвы.
Remigijus Šimašius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Он говорит, что с этим согласен и премьер.

"Правительство, на мой взгляд, правильно сделало, что остановило непрозрачную закупку, начатую еще раньше. Но там, без сомнений, должен быть конференц-центр. Мы только обсудили, что имело бы смысл, если бы рядом с конференц-центром был музей истории евреев Литвы или если бы он был частично интегрирован в конференц-центр. Вполне вероятно, что идея может получить прекрасную реализацию и стать центром притяжения. Мы пришли к единому мнению, что будем продолжать развитие идеи. Отрадно, что наши с премьером мнения об этом совпадают", - сказал мэр литовской столицы BNS после встречи с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом.

По словам Р.Шимашюса, идея пока не обсуждалась с Еврейской общиной Литвы.

"Мы это обсудим с Еврейской общиной Литвы, потому что очевидно, что возрождение еврейской культуры, такой центр притяжения были бы полезны и нужны", - сказал он.

В годы нацистской оккупации нацисты и их местные пособники истребили примерно 195 тыс. литовских евреев.

До окончания война остались в живых до 10% евреев Литвы.

BNS
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