Мэр Вильнюса: Большая синагога должна быть восстановлена, но не в ближайшие десять лет

 (22)
BNS
четверг, 12 января 2017 г. 17:17
Вильнюсская Большая синагога, которую при советской власти сровняли с землей, должна быть хотя бы частично восстановлена, однако провести такую идею в жизнь можно будет не ранее, чем спустя десять лет, полагает мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Между тем бывший глава компании Omnitel Антанас Забулис с единомышленниками и при поддержке проживающих за рубежом литваков вынашивает идею восстановить здесь и Большую синагогу, и библиотеку, а также создать конференц-центр, и призывает уже сейчас разрушить построенное в советские времена на месте синагоги здание начальной школы.

"В будущем - я даже не сомневаюсь, что этого страшного советского здания остаться не должно, - в далеком будущем синагога должна быть или полностью восстановлена, или восстановлена каким-то более современным способом. Но в ближайшие десять лет, я думаю, делать это было бы безответственно и нелогично", - сказал журналистам в четверг Р. Шимашюс, который принял участие в презентации общественности планов по приведению в порядок территории бывшей синагоги.

В представленных горсоветом проектных предложениях на территории, смежной с улицами Жиду и Вокечю, намечается в течение двух ближайших лет увековечить находившуюся здесь Большую синагогу и обустроить улицу Вокечю, однако пока не трогать построенное при советской власти здание нынешней начальной школы.

Мэр рассказал, что после последних встреч с Еврейской общиной Литвы представители последней не поддержали идею сноса здания и восстановления синагоги сейчас. И все же председатель общины Фаина Куклянски согласна с идеей восстановления синагоги в будущем, а здание, по ее словам, могло бы выполнять функции музея.

Ф. Куклянски подчеркнула, что сама еврейская община никогда не просила восстановить синагогу, хотя и не возражает против этого.

Большая синагога была построена в Вильнюсе в 1633 году на фундаменте синагоги XVI века. Прошлым летом сохранившиеся фрагменты синагоги и общинных строений изучали ученые из США и Израиля - значение синагоги для еврейской общины они сравнили со значением Ватикана для католического мира. Они также предложили Литве открыть часть сохранившихся фрагментов и выставлять их для зарубежных туристов, однако не поддержали идею восстановления самой синагоги.

Scale model of the Great Synagogue of Vilna
Scale model of the Great Synagogue of Vilna
© DELFI
BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

У столице Литвы зажжены Костры памяти у здания ЛРТ открыт мемориал (30)

У столице Литвы зажжены Костры памяти
Сегодня вечером начались памятные мероприятия, связанные с событиями 13-го января 1991-го года в Вильнюсе.

Мэр Вильнюса: Большая синагога должна быть восстановлена, но не в ближайшие десять лет (22)

Мэр Вильнюса: Большая синагога должна быть восстановлена, но не в ближайшие десять лет
Вильнюсская Большая синагога, которую при советской власти сровняли с землей, должна быть хотя бы частично восстановлена, однако провести такую идею в жизнь можно будет не ранее, чем спустя десять лет, полагает мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Абсурдная новинка: взносы в "Содру" за работу покойных (26)

Абсурдная новинка: взносы в Содру за работу покойных
С начала текущего года вступили в силу новые законы, выясняются новые подробности, связанные с тем, кому придется платить взносы в "Содру". В числе таких людей – жители, которые получают доходы за счет лицензий за свои творения или принадлежащие им творения уже умерших авторов.

Новая власть приступила к рассмотрению закона о зарплатах: коснется около 100 000 человек (5)

Ramūnas Karbaukis, Viktoras Pranckietis
12 января парламент в спешном порядке приступил к обсуждению закона о зарплатах служащих и работников учреждений, принадлежащих мэриям, по этому закону устанавливают зарплаты учителей, директоров школ, работников сферы культуры и искусства, социальных работников.

Сейм идет на сокращение со 141 до 101 депутата - в первом чтении поправки одобрили (30)

Сейм идет на сокращение со 141 до 101 депутата - в первом чтении поправки одобрили
В четверг Cейм в первом чтении одобрил поправки к Конституции, в которых предлагается сократить число парламентариев со 141 до 101, а также перенести дату парламентских выборов с октября на март.
Facebook друзья
Rambler's Top100