Мэр Вильнюса: Большая синагога должна быть восстановлена, но не в ближайшие десять лет

Между тем бывший глава компании Omnitel Антанас Забулис с единомышленниками и при поддержке проживающих за рубежом литваков вынашивает идею восстановить здесь и Большую синагогу, и библиотеку, а также создать конференц-центр, и призывает уже сейчас разрушить построенное в советские времена на месте синагоги здание начальной школы.

"В будущем - я даже не сомневаюсь, что этого страшного советского здания остаться не должно, - в далеком будущем синагога должна быть или полностью восстановлена, или восстановлена каким-то более современным способом. Но в ближайшие десять лет, я думаю, делать это было бы безответственно и нелогично", - сказал журналистам в четверг Р. Шимашюс, который принял участие в презентации общественности планов по приведению в порядок территории бывшей синагоги.

В представленных горсоветом проектных предложениях на территории, смежной с улицами Жиду и Вокечю, намечается в течение двух ближайших лет увековечить находившуюся здесь Большую синагогу и обустроить улицу Вокечю, однако пока не трогать построенное при советской власти здание нынешней начальной школы.

Мэр рассказал, что после последних встреч с Еврейской общиной Литвы представители последней не поддержали идею сноса здания и восстановления синагоги сейчас. И все же председатель общины Фаина Куклянски согласна с идеей восстановления синагоги в будущем, а здание, по ее словам, могло бы выполнять функции музея.

Ф. Куклянски подчеркнула, что сама еврейская община никогда не просила восстановить синагогу, хотя и не возражает против этого.

Большая синагога была построена в Вильнюсе в 1633 году на фундаменте синагоги XVI века. Прошлым летом сохранившиеся фрагменты синагоги и общинных строений изучали ученые из США и Израиля - значение синагоги для еврейской общины они сравнили со значением Ватикана для католического мира. Они также предложили Литве открыть часть сохранившихся фрагментов и выставлять их для зарубежных туристов, однако не поддержали идею восстановления самой синагоги.



Scale model of the Great Synagogue of Vilna