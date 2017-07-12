Мэр: ливни перестанут затапливать Вильнюс, когда будет обновлена система сточных вод

"К полшестого утра ситуация с затопленными улицами была упорядочена, последствия ликвидированы. Для того, чтобы в будущем этого не произошло начали реализацию проекта оборудования по управлению сточными водами, в прошлом году были приняты решения, в этом году начат организационный этап, в течение трех лет крупнейшие проблемы должны быть решены, особенно по ул. Т. Нарбутаса, Гележинё Вилко и под кольцом Университета эдукологии", - заявил в среду на пресс-конференции мэр столицы.

В обновление системы сточных вод Вильнюса планируется инвестировать 26 млн. евро.

По словам мэра, службы всю ночь работали для ликвидации последствий ливня, и в городе ликвидированы два проблемных места - на Западной окружной дороге, где ливнем были смыты откосы, и на размытой улице Веркю, которую, возможно, придется закрыть.

Р. Шимашюс утверждает, что нет краткосрочных решений проблемы сточных вод в Вильнюсе, поэтому, если произойдет подобный ливень, то улицы вновь будут затоплены.

"Синоптики прогнозируют, что через неделю вновь будет буря, поэтому те же улицы вновь будут затоплены, ведь несколько десятков лет не инвестировали в создание магистральных сетей сбора дождевых вод, и весь дождь в итоге оказывается под кольцом Университета эдукологии", - констатировал мэр.

Сильный ливень во вторник вечером затопил Вильнюс, как и несколько недель назад. По некоторым улицам было остановлено движение транспорта.