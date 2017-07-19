Мэр извинился: участие детей в российском лагере и встреча с "Ночными волками" - ошибка

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BNS
среда, 19 июля 2017 г. 12:14
Мэр Плунгеского района Литвы Аудрюс Клишонис назвал ошибкой участие литовских детей в программе детского лагеря в России, в рамках которой состоялась встреча с поддерживаемым Кремлем клубом байкеров "Ночные волки".
© AP/Scanpix

По словам мэра-либерала, произошла ошибка, которая незамедлительно получит оценку.

"Я приношу извинения в связи с тем, что дети Плунге и их летние каникулы были вовлечены в мероприятие с явно пропагандистскими признаками. С нашими детьми по программе обмена в Красногорск ездили представители самоуправления, которые должны были осуществлять надзор за тем, чтобы каникулы детей не были политизированы. К сожалению, этого не было. Произошла ошибка, которой нельзя искать оправданий. Это получит оценку незамедлительно", - сказал мэр для пресс-релиза.

Распространившая сообщение партия Движение либералов утверждает, что в заранее согласованной с литовскими органами программе обмена детских каникул посещение лагеря членами клуба байкеров "Ночные волки" не было предусмотрено.

Глава клуба байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов поддерживает тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным, он не раз участвовал в организуемых байкерами национальных мероприятиях. Некоторые байкеры активно поддерживают пророссийских сепаратистов на Востоке Украины.

Пограничники Литвы и Польши несколько раз не пропускали этих байкеров, когда они направлялись в Германию праздновать победу Советского Союза во Второй мировой войне.

Между тем баллотирующийся в избирательном округе Плунге-Ретавас консерватор Юргис Разма утверждает, что оппозиция и ранее критиковала мэра в связи с каникулами детей в России, однако на ее предупреждения власти не реагировали.

При этом консерватор согласился, что раньше эти лагеря были лишены столь очевидного пропагандистского элемента:

"Только, может быть, раньше не было таких явных фактов вовлечения в пропагандистские дела, как теперь эти байкеры, возможно, (раньше) случаи были помягче. Сейчас появились более явные формы пропаганды, насколько можно понять из описания".

BNS
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