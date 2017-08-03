Мэр и премьер-министр обсудят судьбу Дворца спорта

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BNS
четверг, 3 августа 2017 г. 08:05
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 3 августа обсудят реконструкцию вильнюсского Дворца спорта.
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

"Обсудят вопрос приспособления этого здания для деятельности в качестве центра конгрессов", - сказал BNS накануне встречи пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас.

Сейчас проект реконструкции дворца прекращен. До осени планируют объявить новый конкурс на строительство Центра конгрессов на месте Дворца спорта.

Бержинскас сказал, что мэр с премьером также планируют обсудить возможность передачи мэрии земель, на которых могут обосноваться частные детские сады.

Он сказал, что политики обсудят и систему мотивирования госслужащих и вопрос Вильнюсской свободной экономической зоны.

BNS
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