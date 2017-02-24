Мэр Друскининкай сдался: начал сносить нелегальный забор

"Сколько бы это ни стоило, я его не уберу", - неоднократно говорил о заборе вокруг своей усадьбы в деревне Латяжерис говорил мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас, когда 2,5 года назад инспекторы и прокуроры заявили, что забор у реки Ратнича нелегален.

В минувшие выходные часть этого забора исчезла. Его скорее всего убрали Малинаускас и нанятые им работники. Вероятно, мэр Друскининкай решил выполнить постановление Главного административного суда Литвы (ГАСЛ), которое обжалованию не подлежит.

Однако инспекторы по охране природы считают, что не все работы выполнены - должны убрать и бетонное основание забора, поэтому в ближайшее время Малинаускаса они не намерены оставлять в покое.

Коллегия ГАСЛ 21 декабря 2016 года постановила, что мэр должен выполнить требование Департамента охраны окружающей среды Алитусского региона от 30 июня 2015 года и снести часть забора на бетонном основании, которая заходит на прибрежную зону, находящуюся под охраной. Был дан срок до 21 февраля 2017 года. Часть забора убрали 18 февраля.

Соответствующее распоряжение инспекции было подписано 21 мая 2014 года, но Малинаускас обратился в суд в надежде доказать свою правоту.

Однако инспектор, осмотревший забор, сказал, что работы до конца не завершены, мэр должен убрать и бетонную часть забора, его фундамент. Был составлен соответствующий акт.

С самим Малинаускасом связаться не удалось: 23 февраля он находился в командировке в Брюсселе, а 24 февраля он - в отпуске.