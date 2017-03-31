Мэр Друскининкай Малинаускас строит новые заборы

 (1)
ru.DELFI.lt
пятница, 31 марта 2017 г. 15:22
Вместо того, чтобы выполнить постановление Каунасского окружного суда и Национальной земельной службы - освободить проход к государственной земле, мэрия Друскининкай строит новые заборы рядом с владениями мэра Друскининкай Ричардаса Малинаускаса.
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Сам Малинаускас по мере приближения срока, до которого мэрия должна освободить проход к государственной земле, начал приводить в порядок свой участок - 30 марта во дворе мэра Друскининкай с самого утра работали рабочие, укладывавшие новые плитки на въезде в усадьбу на ул. Туристу и устанавливающие забор.

Своих оппонентов Малинаускас пытается заткнуть, инициируя им импичмент в горсовете.

Все это происходит на фоне скандала в связи с усадьбой Малинаускаса в Латяжерисе: 29 марта DELFI сообщал о невиданной наглости - в ожидании постановления суда в связи с незаконным строительство на берегу реки Ратнича, мэр Друскининкай засыпал камнями часть русла реки.

Эту работу выполняли его подчиненные – в их числе член горсовета Альгис Болис, советник мэра Айварас Кадзяускас. Министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас возмутился этими действиями, а парламентская Антикоррупционная комиссия инициирует расследование этой ситуации.

DELFI сообщал, что прокуроры защищают общественный интерес - мэр Друскининкай рядом со своей усадьбой установил забор на государственной земле и таким образом увеличил свои владения за счет государственной земли.

Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Мариюс Шалчюс принял решение, которым обязал НЗС принять меры для устранения нарушения. У НСЗ было 20 дней на выполнение постановления, этот срок уже истек. Мэрия Друскининкай должна была устранить все нелегальные постройки до 1 апреля. В апреле НЗС проведет еще одну проверку, если забор будет на прежнем месте НЗС обратится в суд.

Друскининкайская мэрия вместо устранения забора, строит новые. Забор на ул. Туристу между владениями Малинаускаса и государственной землей, по данным источников был установлен мэрией на прошлой неделе по распоряжению администрации мэрии.

В заборе есть калитка, но простой смертный подойти к водоему на государственной земле за забором не сможет - нужен либо ключ от калитки, либо пройти по земле мэра.

Представитель Друскининкайского отдела НЗС сказала, что проверку проведут до 20 апреля.

Решение мэрии отделить участок Малинаускаса от госземли новым забором, оставив подход к гидротехническому оборудованию (на деле - пруду), и закрыть подход для общества при помощи калитки на замке, вызвало удивление у прокурора Шалчюса.

"Из письма НЗС непонятно, устраивает ли службу такое решение или все же будут требовать снести забор", - сказал прокурор.

Судя по состоянию этого вопроса на данный момент, решение будет принято не раньше конца апреля.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Мэр Друскининкай Малинаускас строит новые заборы (1)

Мэр Друскининкай Малинаускас строит новые заборы
Вместо того, чтобы выполнить постановление Каунасского окружного суда и Национальной земельной службы - освободить проход к государственной земле, мэрия Друскининкай строит новые заборы рядом с владениями мэра Друскининкай Ричардаса Малинаускаса.

В Рингаудай прощаются с убитой семьей Анупрайтисов (2)

Atsisveikinimas su Anupraičių šeima
31 марта после обеда в Рунгаудай люди собираются, чтобы проститься с убитыми почти неделю назад членами семьи Анупрайтисов. Прощание проходит в центре общины Рингаудай. Напомним, что 4 члена семьи были убиты в минувшую субботу. В убийстве подозревают Эгидиюса Анупрайтиса. Убиты отец, мать, бабушка и дядя подозреваемого молодого человека. 1 апреля состоятся похороны.

Комитет евреев США поддерживает идею создания музея истории евреев в Вильнюсе (3)

Prancūzijos žydai
Комитет евреев Америки поддерживает идею создания в Вильнюсе музея истории евреев, говорит представитель организации Сэм Клигер.

Белорусская пенсионерка: заграница — журавль в небе, а в руках вот она — синица (22)

Turgus Minske
Одним из "говорящих" о происходившем в Минске разгоне демонстрации белорусов в день неофициального празднования годовщины основания Белорусской народной республики снимков стало изображение женщины-пенсионерки в момент, когда ее сопровождали в автобус задержавшие ее милиционеры.

Погода: в первые выходные апреля придет долгожданное тепло

Debesys
Прощаясь, март прольется весенним дождем, а апрель начнется с долгожданного тепла: в выходные ожидается повышение температуры до 20 градусов.
Facebook друзья
Rambler's Top100