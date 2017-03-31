Мэр Друскининкай Малинаускас строит новые заборы

Вместо того, чтобы выполнить постановление Каунасского окружного суда и Национальной земельной службы - освободить проход к государственной земле, мэрия Друскининкай строит новые заборы рядом с владениями мэра Друскининкай Ричардаса Малинаускаса.

Сам Малинаускас по мере приближения срока, до которого мэрия должна освободить проход к государственной земле, начал приводить в порядок свой участок - 30 марта во дворе мэра Друскининкай с самого утра работали рабочие, укладывавшие новые плитки на въезде в усадьбу на ул. Туристу и устанавливающие забор.

Своих оппонентов Малинаускас пытается заткнуть, инициируя им импичмент в горсовете.

Все это происходит на фоне скандала в связи с усадьбой Малинаускаса в Латяжерисе: 29 марта DELFI сообщал о невиданной наглости - в ожидании постановления суда в связи с незаконным строительство на берегу реки Ратнича, мэр Друскининкай засыпал камнями часть русла реки.

Эту работу выполняли его подчиненные – в их числе член горсовета Альгис Болис, советник мэра Айварас Кадзяускас. Министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас возмутился этими действиями, а парламентская Антикоррупционная комиссия инициирует расследование этой ситуации.

DELFI сообщал, что прокуроры защищают общественный интерес - мэр Друскининкай рядом со своей усадьбой установил забор на государственной земле и таким образом увеличил свои владения за счет государственной земли.

Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Мариюс Шалчюс принял решение, которым обязал НЗС принять меры для устранения нарушения. У НСЗ было 20 дней на выполнение постановления, этот срок уже истек. Мэрия Друскининкай должна была устранить все нелегальные постройки до 1 апреля. В апреле НЗС проведет еще одну проверку, если забор будет на прежнем месте НЗС обратится в суд.

Друскининкайская мэрия вместо устранения забора, строит новые. Забор на ул. Туристу между владениями Малинаускаса и государственной землей, по данным источников был установлен мэрией на прошлой неделе по распоряжению администрации мэрии.

В заборе есть калитка, но простой смертный подойти к водоему на государственной земле за забором не сможет - нужен либо ключ от калитки, либо пройти по земле мэра.

Представитель Друскининкайского отдела НЗС сказала, что проверку проведут до 20 апреля.

Решение мэрии отделить участок Малинаускаса от госземли новым забором, оставив подход к гидротехническому оборудованию (на деле - пруду), и закрыть подход для общества при помощи калитки на замке, вызвало удивление у прокурора Шалчюса.

"Из письма НЗС непонятно, устраивает ли службу такое решение или все же будут требовать снести забор", - сказал прокурор.

Судя по состоянию этого вопроса на данный момент, решение будет принято не раньше конца апреля.