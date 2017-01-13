Меняются размеры штрафов за сокрытие налогов

ru.DELFI.lt
пятница, 13 января 2017 г. 14:29
С 1 января 2017 года вступил в силу новый кодекс административной ответственности, параллельно изменились и установки Уголовного кодекса, связанные с сокрытием налогов. Если будут неуплачены налоги на сумму менее 380 евро, уголовная ответственность грозить не будет.
Valstybinė mokesčių inspekcija
© DELFI (K. Čachovskio nuotr.)

Как DELFI сказала директор Департамента права Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Раса Вирвилене, с 1 января 2017 года вступает в силу установка УК, устанавливающая конкретную сумму скрытых налогов, начиная с которой (380 евро) грозит уголовная ответственность.

Если сумма сокрытых налогов составляет до 380 евро, то грозит административная ответственность.

Лицу, которое представит неверную информацию о доходах, прибыли, имуществе или их использование, может получить штраф в размере 150-600 евро.

Важно подчеркнуть, что это наказание грозит как физическим, так и юридическим лицам. Также замечено, что человека не могут наказывать за ошибку – должны доказать, что нарушение было сознательным, т.е. человек знал, что предоставляет неверные данные для сокрытия налогов.

За сокрытие налогов на сумму больше 380 евро грозит уголовная ответственность, соответственно: штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 3 лет.

Вирвилене сказала, что отныне уголовная ответственность будет грозить, если человек в установленные сроки и в установленном порядке не представил уполномоченному ведомству декларацию или другой документ о доходах, прибыли или имуществе.

В данном случае установлен уровень сокрытых налогов в размере 500 МПУ, или 19 000 евро.

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Общество

Меняются размеры штрафов за неуплату налогов

Valstybinė mokesčių inspekcija
С 1 января 2017 года вступил в силу новый кодекс административной ответственности, параллельно изменились и установки Уголовного кодекса, связанные с сокрытием налогов. Если будут неуплачены налоги на сумму менее 380 евро, уголовная ответственность грозить не будет.

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