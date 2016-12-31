Меняется место проведения церемонии поднятия флага

Традиционная церемония поднятия государственного флага, которая в Литве ежегодно проходит 1 января на горе Гедиминаса, в этом году состоится у подножия горы, рядом с памятником Гедиминасу, пишет lrt.lt.

Место церемонии изменили, поскольку на гору Гедиминаса сейчас нельзя подниматься, она закрыта с 24 декабря. Однако новый флаг все же поднимется над башней.

Триколор 2017 года на башню доставят 6 военных. Около памятника Гедиминаса прозвучат три торжественных залпа.

Начало церемонии – 14 ч. Флаг 2016 года с башни Гедиминаса будет передан гимназии им. Владаса Путвиса-Путвинскаса, которая находится в Шаукенай (Кельмеский район).