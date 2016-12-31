Меняется место проведения церемонии поднятия флага

 (36)
ru.DELFI.lt
суббота, 31 декабря 2016 г. 16:30
Традиционная церемония поднятия государственного флага, которая в Литве ежегодно проходит 1 января на горе Гедиминаса, в этом году состоится у подножия горы, рядом с памятником Гедиминасу, пишет lrt.lt.
Slenkantis Gedimino pilies kalnas
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

Место церемонии изменили, поскольку на гору Гедиминаса сейчас нельзя подниматься, она закрыта с 24 декабря. Однако новый флаг все же поднимется над башней.

Триколор 2017 года на башню доставят 6 военных. Около памятника Гедиминаса прозвучат три торжественных залпа.

Начало церемонии – 14 ч. Флаг 2016 года с башни Гедиминаса будет передан гимназии им. Владаса Путвиса-Путвинскаса, которая находится в Шаукенай (Кельмеский район).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

26 причин, по которым "ужасный високосный 2016-й год" на самом деле был не таким уж плохим (14)

Happy new years!
Теракты, войны, беженцы, санкции, тупые политики и ужасная погода, смерть любимых музыкантов и актеров, да еще и Новый год в ночь на воскресенье. Можно ли придумать год, который был бы хуже, чем 2016-й?

Меняется место проведения церемонии поднятия флага (36)

Slenkantis Gedimino pilies kalnas
Традиционная церемония поднятия государственного флага, которая в Литве ежегодно проходит 1 января на горе Гедиминаса, в этом году состоится у подножия горы, рядом с памятником Гедиминасу, пишет lrt.lt.

Мир встречает Новый 2017 год (7)

Naujametiniai fejerverkai Australijoje
Сегодня весь мир встречает Новый - 2017 - год. Правда, одни встречают его раньше, другие - позже.

С Нового года ждут новшества в сфере похорон близких (17)

Seniavos kapinės Kaune
С Нового года в Литве не будут выдавать бумажные свидетельства о рождении, смерти, браке или разводе. Поэтому, если умрет близкий, сейчас не нужно будет ехать в ЗАГС, пишет Vakarų ekspresas.

Трагедия в Вильнюсе: от менингококковой инфекции скончался годовалый ребенок (4)

Reanimacija
В ночь с пятницы на субботу в Вильнюсе от менингококковой инфекции скончался годовалый ребенок. Эту информацию DELFI подтвердила врач Детской больницы Виргиния Жилинскайте.
Facebook друзья
Rambler's Top100