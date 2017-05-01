Меняется контингент миссии воздушной полиции НАТО в Балтии: вместо голландцев придут поляки

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ELTA
понедельник, 1 мая 2017 г. 14:57
На авиационной базе в Шяуляй 2 мая состоится церемония смены военного контингента, участвующего в миссии военной полиции НАТО в странах Балтии. Голландские военные служили в Балтии 4 месяца, им на смену придут польские военные на 4 истребителях F-16 Fighting Falcon.
"F-16 Fighting Falcon" naikintuvas
© Reuters / Scanpix

Польские военные будут участвовать в миссии воздушной полиции 7 раз. До этого они несли здесь службу в 2006, 2008, 2010, 2012, и дважды в 2014 году. Ранее литовские военные патрулировали на истребителях МиГ-29 Fulcum, со 2 мая небо над Литвой, Латвией и Эстонией будут охранять истребители F-16 Fighting Falcon.

Военные НАТО охраняют небо над странами Балтии с марта 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония вступили в НАТО.

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Меняется контингент миссии воздушной полиции НАТО в Балтии: вместо голландцев придут поляки (12)

F-16 Fighting Falcon naikintuvas
На авиационной базе в Шяуляй 2 мая состоится церемония смены военного контингента, участвующего в миссии военной полиции НАТО в странах Балтии. Голландские военные служили в Балтии 4 месяца, им на смену придут польские военные на 4 истребителях F-16 Fighting Falcon.

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