Меняется контингент миссии воздушной полиции НАТО в Балтии: вместо голландцев придут поляки

На авиационной базе в Шяуляй 2 мая состоится церемония смены военного контингента, участвующего в миссии военной полиции НАТО в странах Балтии. Голландские военные служили в Балтии 4 месяца, им на смену придут польские военные на 4 истребителях F-16 Fighting Falcon.

Польские военные будут участвовать в миссии воздушной полиции 7 раз. До этого они несли здесь службу в 2006, 2008, 2010, 2012, и дважды в 2014 году. Ранее литовские военные патрулировали на истребителях МиГ-29 Fulcum, со 2 мая небо над Литвой, Латвией и Эстонией будут охранять истребители F-16 Fighting Falcon.

Военные НАТО охраняют небо над странами Балтии с марта 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония вступили в НАТО.