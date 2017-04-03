Мажилис не претендует на обещанный миллион: я – не вор

3 апреля в редакцию DELFI приезжал профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис, который прославился тем, что нашел в немецком дипломатическом архиве оригинал Акта 16 февраля на литовском языке.

"Это документ, который никто не ожидал увидеть. Он попался мне на глаза позже других, сначала только краешек. В это было сложно поверить – Акт о независимости Литвы от 16 февраля - в Германии", – вспоминал профессор радостное мгновенье.

Мажилис предполагает, что Акт вероятнее всего написан рукой подписанта Юргиса Шаулиса.

3 апреля он встречался с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министром Саулюсом Сквернялисом. Ученого еще ждала встреча со спикером парламента Викторасом Пранцкетисом.

"Вручили не только виртуальный, но и различные материальные подарки", – сказал профессор.

На вопрос, связывались ли с ним историки, он дал понять, что часть историков его признала.

"Если честно, на поиски ушло меньше года", – радовался успеху профессор.

Но не все, что связано с процессом приятно. Несмотря на то, что концерн MG Baltic, которым управляет Дарюс Моцкус, обещал премию в миллион евро тому, "кто не позже чем до 16 февраля 2018 г. письменно сообщит о том, что добровольно передает Литве в собственность оригинал Акта 16 февраля", профессор на премию претендовать не намерен.

"И в беседе с руководителями страны была очень интересная интерпретация – не обещали. Никогда и никто не обещал миллион. Особенно хорошо это чувствую я. Я уже запланировал командировку в Германию, и тут слышу – тому, кто найдет – хорошо, я найду – и передаст – я красть не буду. Если есть вор, пускай пробует. Я – не вор. Я не могу передать. Значит, миллиона не было", – сказал профессор.

По его словам, сейчас важны не условия предложения, а первичная идея. Она была абсурдна, а, может, даже запланирована намеренно.