Мажилис: найденный Акт 16 февраля написан Шаулисом

Героем он стал в течение нескольких минут – после того как публично сообщили, что именно этот человек в архиве МИД Германии обнаружил оригинал Акта 16 февраля на литовском языке. Профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис не хотел, чтобы о его открытии сообщили 1 апреля, ведь тогда информацию сочли бы за шутку. О том, что Акт найден, сообщили 29 марта, в 13-летнюю годовщину вступления Литвы в НАТО. Мажилис также выяснил, что Акт написан подписантом Юргисом Шаулисом, пишет LRT.

– Значит ли это, что Вы знали о том, что найдете Акт, если так боялись 1 апреля?

– Знаете, если честно, никто не знал, ни один историк в Литве и в мире, что оригинал на литовском языке могут искать в Германии. Если честно, можно было надеяться на немецкий вариант. В идеальном случае - с подписями всех 20 подписантов.

– Но кто-то все же направил Вас в архив МИД? С чего все началось?

– Направил. Все началось очень просто. 24 января я наконец определился - надо идти по немецкой траектории. Я зарегистрировался в системе Das Bundesarchiv. Написал короткую заметку - какой период и какие документы меня интересуют. Ангел, его немецкая фамилия Энгел – работник архива (видно, таков немецкий порядок) не только сказал мне, что регистрирует, он указал мне конкретный путь. И в приказном порядке указал, что есть и политический архив МИД. Жаль, но Das Bundesarchiv не регистрирует интересантов в этот архив, он указал мне контакт для связи с самим архивом. Я написал туда.

Поскольку мои командировочные ресурсы, как вы понимаете, были ограничены, я зарегистрировался на понедельник в Das Bundesarchiv, а в среду – в политический [архив]. Работница архива по фамилии Вилке – прислала мне 118 страниц списков дел, в которых стоило искать.

Работа была нелегкой, но быстрой. Мне принесли микрофильмы. Сначала глаза на лоб полезли... Знаете, я в течение многих месяцев смотрел на эти 20 автографов, мои глаза помнили конфигурацию каждого почерка... Эмоций и адреналина было немного, поскольку довольно скоро перед глазами оказался важный для Литвы документ – Акт 11 декабря с подписями 19 человек.

– Как только Вы нашли Акт, послышались голоса скептиков, будто Вы нашли немецкий вариант для Германии, но...

– ... но было два. Германии были адресованы два, они лежат рядом.

– Один – на литовском языке, другой – на немецком. Но еще говорят, что один экземпляр мог быть у Йонаса Басанавичюса, другой – у П.Климаса. Вот уже 4. Есть такие, кто говорит, что еще могли выслать, скажем в Великобританию, Россию. Что Вы об этом думаете? Сколько экземпляров, как Вы думаете, могло быть?

– Все, что сказано, могло быть. Вероятно, так оно и было. Сейчас, думаю, произошли два момента. Сейчас ясно, что нулевая версия отпадает. Навсегда. И сразу ясно, что экземпляров Акта с 20 подписями был не один, мы видим уже 2. А дальше можем рассматривать те траектории, о которых Вы упоминали. Я думаю, мог быть один экземпляр (почему об этом говорят?) вручен Басанавичюсу, чтобы он его спрятал. И тогда, тот третий, наверное, также был семи подписан. Вы говорите о варианте Климаса. Мои предположения - это не предположения историка, но может быть, что тот печатный вариант на литовском языке, мог быть написан в спешке, и вероятно, он тоже был подписан.

Что еще точно: возили военному командованию в Каунасе (исторический факт), депутату Рейхстага М.Эрзбергеру везли, об этом было в немецких СМИ.

Английская и российская траектории. Что касается английской - был период десятилетий после ВМВ, когда эти архивы попали в Великобританию, в ведение их архивов. Позже вернули немцам. Исследовав, можно прийти в выводам, что Акт 16 февраля побывал по ту сторону Ла-Манша. Нужно дополнительное исследование. Вот и английский след.

Что касается российской версии, то Совет в январе 1918 года принимал Акт специально для российской власти. Какой была его судьба? Я так понимаю, он, наверное, не был на русском языке. Просматривая литовские исследования, я нашел книгу С.Вайтекунаса (к сожалению, почившего несколько месяцев назад профессора Клайпедского университета) о С.Нарутавичюсе. Там высказано предположение, что у Нарутавичюса могла быть печатная машинка с русским шрифтом в Вильнюсе. Может, перепечатал? Может, с подписями, может без? Мне показалось, что этот вариант не обоснован документами. Может, отсюда и появилось предположение о российском следе.

Почему еще появился этот ярлык "российский"? Есть вероятность, что мы говорим о том печатном варианте, который есть во всех учебниках, скажем, П.Климаса, так его судьба в 1940 г. могла уйти в российском направлении, там он мог исчезнуть, а мог и уцелеть.

– Когда Вы нашли этот документ, появились разные версии, чьей рукой он написан: одни утверждают - Басанавичюсом, другие - Климасом, еще, кажется, социал-демократы сказали, что скорее всего С.Кайрисом. А Вы думали над этим вопросом?

– Ваш вопрос меня очень огорчил, он мне напомнил, что мы не всегда выполняем домашнюю работу. Я так записал "домашняя работа – чьей рукой". В течение нескольких часов я выяснил, что это – почерк Шаулиса.