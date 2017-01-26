Матялис: эта женщина может шантажировать Карбаускиса

"Ситуация такова, что сейчас Карбаускис, если говорить популярным языком, "на крючке" у этой женщины. Сейчас Рамунас заврался: путается и все такое. сейчас, если эта женщина выйдет и публично что-то скажет? Наговорить всякой всячины: что он агент или что-то в этом роде. общество вынуждено будет верить. Поскольку Рамунас путался, всегда лгал, у этой женщины есть возможность шантажировать его", - сказал Матялис.

- Какова главная причина Вашего ухода из фракции?

- Жизнь не бывает черной или белой, она серая. Я был в серой зоне и ждал, когда же Карбаускис поймет, что со СМИ больше так нельзя говорить. Надоели эти разговоры о насмешках, нападках. Якобы все нападающие - зло Мордора, а мы - добрые хоббиты.

Мне надоело слышать все эти глупости. С точки зрения связей с общественностью - это глупости. У нас во фракции есть несколько советников, но или они ему не советуют, либо он делает, как ему лучше? Но так нельзя? Причем тут насмешки?

- На вчерашнем заседании фракции тоже представили такую картину?

- Вчера меня ситуация снова поразила. Сначала дважды извинились. Я вздохнул свободнее, говорю, наконец, человек понял, успокоимся, закроем этот вопрос, и все. А тут снова началось: "Знайте, придут за вами, днем и ночью дроны будут запускать над домом, будут снимать, смотреть, будут преследовать...". Слушаю и ушам не верю: только извинились, и снова рассказывают, как на нас нападут.

- Что вы новые мишени?

- Да. если вы не будете тесно держаться меня и т.д... Если будете держаться - хорошо, если нет – переберут по одному. Но это не так.

- А кто-то возражал против его версии?

- Были такие. Не хочу называть фамилии, ведь заседание было закрытым, были такие. Я ничего не сказал, у меня руки опустились. После того как услышал сказки про Мордор и хоббитов... Но были такие, кто сказал: "Рамунас, может надо дать информацию, которую хотят получить СМИ, и все успокоится?" Но Рамунас не согласился.

- Речь идет о какой-то новой информации?

- Нет, вообще. Просто им кажется, что журналисты сзади бегут с пулеметами и стреляют.

- Казалось, что после ухода Килдишене ситуация стабилизировалась, почему это не так?

- Ситуация такова,что сейчас Карбаускис, если говорить популярным языком, "на крючке" у этой женщины. Сейчас Рамунас заврался: путается и все такое. сейчас, если эта женщина выйдет и публично что-то скажет? Наговорить всякой всячины: что он агент или что-то в этом роде. общество вынуждено будет верить. Поскольку Рамунас путался, всегда лгал, у этой женщины есть возможность шантажировать его.

- Я так понимаю, что между Карбаускисом и Килдишене существует высокий уровень доверия. Он был и прежде?

- Да.

- Килдишене имела большое влияние во фракции, когда была заместителем старосты - Карбаускиса?

- Я бы на месте Рамунаса не назначал ее, не спешил, зачем это? Все равно нужен какой-то опыт.

- По Вашему мнению, это проблема одного лица и фракция - заложник?

Может и так случиться. Я говорю, что можно на 4 года сесть на диван, взять цветок ромашки и отрывать лепестки: любит-не любит, скажет-не скажет. Сколько можно?

- Во время предвыборной кампании вам звонил Карбаускис, выступал в защиту Килдишене?

- Был такой звонок. Не знаю, просто на пустом месте кому-то что-то не понравилось и у него была такая реакция, довольно категоричная. Тогда я поинтересовался у паневежских "крестьян", они тоже не поняли. Они звонили Рамунасу и спрашивали, что происходит, почему вы Матялиса из списка выталкиваете, вообще из выборов. Он ничего не сказал. Я сам не знаю, что произошло.

- А Килдишене с этим была связана?

- Конечно. Мы там работали во время предвыборной кампании, что-то не понравилось и видно, послали такую весть. Вот и был такой звонок.

- Как Вы считаете, как будет дальше работать большинство и правительство?

- Я думаю, правительство может работать, я его поддерживаю, призываю оппозицию и СМИ зарыть топор войны и дать правительству шанс. Оно намерено делать хорошие дела: и реформирует госкомпании, и заботится о поступлениях в бюджет.