Матийошайтис признал, что ССР интересуется покупкой у его компании

5 апреля сообщалось, что в помещении компании Каунасской мэрии Kauno butų ūkis и в доме директора компании Мариюса Заборскаса сотрудники Службы спецрасследований (ССР) провели обыски. Власти Каунаса выяснили, с чем связаны эти действия правоохраны.

DELFI сообщал, что сотрудники ССР изъяли документы в доме Заборскаса и в офисе Kauno butų ūkis.

Мэр Каунаса Висвадас Матийошайтис сказал DELFI, что Заборскас сам пришел к нему 3 апреля и сообщил, что правоохрана начала расследование в связи с возможным злоупотреблением служебным положением.

По словам Матийошайтиса, Заборскас предупредил, что он вступил в должность с июня 2016 года, а с июля стали поступать различные жалобы, всего 12. Они стали поступать после того, как из Kauno butų ūkis уволили людей, связанных с бывшей городской властью.

Заборскас представил мэру и последнюю жалобу. Вероятно, на ее основании ССР и начала расследование. Kauno butų ūkis в июне 2016 года объявил конкурс на покупку 10 автомобилей. По словам представителей мэрии, в конкурсе участвовали три компании, в их числе и ЗАО Autoviči, принадлежащее семье Матийошайтисов.

Kauno butų ūkis купил у UAB „Autoviči 6 автомобилей, еще 4 - у компании из Радвилишкиса.

"Если бы я знал о такой сделке, я бы не допустил, чтобы не было никаких интерпретаций", - сказал DELFI Матийошайтис.

В жалобе сказано, что за сделку с Autoviči, Заборскис получил от ЗАО в подарок автомобиль Audi Q7 (2007 г.в.). Матийошайтис это категорически отрицает.

"Мы быстро воспользовались имеющимися данными и выяснили, что автомобиль Заборскас за свои деньги купил у жительницы Вильнюса по фамилии Матийошкене. Может, автора жалобы ввела в заблуждение эта фамилия?", - пошутил мэр.