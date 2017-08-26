"На данный момент я зарегистрировал два брака, по закону у меня нет такого права, поэтому еще должен присутствовать работник ЗАГСа, но, конечно, символическое участие мэра и его символическая функция важны", – сказал DELFI мэр Вильнюса Шимашюс.

Один раз он регистрировал брак коллеги, а во второй раз – детей коллеги. Были и другие подобные просьбы, однако в силу занятости он их не мог удовлетворить. Хотя, как упоминалось, формально брак регистрирует работник ЗАГСа, участие мэра является дополнительным акцентом. Он может выступить с речью. Шимашюс участвует на церемонии со всеми регалиями мэра.

"Если будет возможность предоставить такую услугу всем вильнюсцам, если в этом будет необходимость, желание, я не исключаю возможности, что в будущем буду практиковать это чаще", – пообещал мэр столицы. Однако он сказал, что надо сделать все так, чтобы это не мешало ему выполнять его прямые обязанности мэра.

Матийошайтис браки не регистрировал, Грубляускас уступал кабинет

"Могу сразу сказать – я браки не регистрирую, я не делал никаких исключений, таких просьб не было. Если бы и просили, я бы не согласился, мне лучше, когда это делают священники или работники ЗАГСа", – сказал мэр Каунаса Матийошайтис.

Visvaldas Matijošaitis © DELFI / Rafael Achmedov

"Я старомодный человек – я уважаю традиции и не считаю, что мэр поможет укрепить узы брака", – сказал он.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас рассказал, что по просьбе молодоженов, церемония бракосочетания проходила в его рабочем кабинете. Эти люди в здании мэрии хотели засвидетельствовать свою верность Клайпеде. Грубляускас с радостью уступил им кабинет.

"Как мэра меня приглашали вместе с работниками ЗАГСа регистрировать браки, но это было только три-четыре раза. Если у кого-то возникнет такое желание, я бы почел это за высокую оценку, ответственность и честь и с радостью сделал бы это. Но только в том случае, если бы это было разрешено законом", – сказал Грубляускас о возможности регистрировать браки.

По закону мэры не могут регистрировать браки, но было несколько случаев, когда мэр участвовал в церемонии вместе с работниками ЗАГСа.

Минюст не получал заявок в связи с поправками к этому закону.

"Это заинтересовало бы часть клиентов, наверное, никто о таком варианте еще не слышал и из-за границы такую идею еще не привозили. Но я думаю, это было бы интересно, ведь в Литве есть харизматические мэры, почему бы и нет, если они найдут у себя на повестке дня время для праздника жителей", – прокомментировала идею Лаура Вагоне, которая предоставляет услуги по организации свадеб.

Когда Шимашюс был министром юстиции, он узаконил возможность регистрации брака вне стен ЗАГСа. Это новшество прижилось в Литве.