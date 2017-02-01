Матери убитого мальчика предъявлены более суровые обвинения

Подозреваемый в жестоком убийстве 4-летнего пасынка Гедиминас Контянис рассказал прокурорам и о роли женщины - не он один бил мальчика, это делала и Моника. Это стало поводом к тому, что прокуроры обратились в суд с просьбой о продлении ареста матери. Суд разрешил оставить ее под стражей на месяц.

Всего 7 дней ареста. Такую мягкую меру пресечения назначили матери убитого в Кедайняй 4-летнего мальчика Монике в минувшую пятницу назначил Каунасский участковый суд. В четверг этот срок истекает. Прокуроры добиваются продления ареста до максимального срока.

Сожитель Моники Гедиминас Контянис сразу же был взят под стражу на максимальный срок - на три месяца.

Мать взяли под арест лишь на неделю. Каунасский участковый суд информировал DELFI, что в среду уже назначено слушание - прокуроры просят продлит срок ареста. Кстати, прокуроры разрешили женщине участвовать в похоронах ребенка, но она этим разрешением не воспользовалась. Она объяснила это решение тем, что у нее нет денег на оплату конвоя (конвой стоит несколько десятков евро).

"Не были получены данные, на основе которых мы могли бы сделать вывод, что женщина не была соучастницей. За это довольно короткое время мы не могли использовать все источники получения доказательств. С учетом того, что сейчас есть в деле, мы не можем исключить, что и она участвовала в насилии. Есть данные о том, что она применяла насилие и прежде", - сказал прокурор Витаутас Гатавяцкас.

Каунасский участковый суд указал, что прокуроры просят продлить срок ареста до 2 мая. Это значит, что прокурор Витаутас Гатавяцкас просил арестовать женщину на максимальный срок - на 3 месяца.

Неделю назад прокуроры просили назначить арест на месяц. Очевидно, что за неделю было получено больше данных о роли женщины в совершении преступления. Вероятно, она была не только наблюдателем.

23-летняя мать ребенка уже попадала в поле зрения правоохраны за мошенничество. Сейчас Моника свою вину отрицает.

27-летний сожитель Моники Контянис был дважды судим - за нарушение общественного порядка и хранение наркотиков.

Жестоко избитый матерью и сожителем 4-летний Матас скончался 27 января утром в Клайпедской детской больнице.

Суд сообщил, что несмотря на то, что прокурор просил назначить максимальный срок ареста подозреваемой, он не представил суду никаких объективных и конкретных данных, свидетельствующих о том, что планируемые в ходе расследования действия займут немало времени.

На заседании прокурор сказал, что опросят свидетелей, но не указал точного их количества. Кроме того, не указал, что именно будут расследовать, какие требуются сроки. По этой причине суд назначил женщине арест на месяц.

Решение суда в течение 20 рабочих дней может быть обжаловано.