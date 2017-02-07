Мать убитого в Кедайняй мальчика возили в квартиру, где был избит ребенок

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии, которая потрясла всю страну.

7 февраля утром в многоквартирный дом на ул. Миндауго, в Кедайняй полиция привезла мать покойного мальчика - 23-летнюю Монику К.

Женщина, как и ее сожитель, 27-летний Гедиминас Контянис, подозревается в убийстве своего 4-летнего ребенка.

Правоохрана выясняет обстоятельства убийства, совершенного 26 января, выясняют, как били мальчика, какими предметами.

Предполагают, что мать покойного дает полиции показания на месте происшествия. Возможно, в квартире проводят следственный эксперимент.

Кедайняйский адвокат Сигитас Штарайтис, представляющий интересы Моники, сказал порталу www.rinkosaikste.lt, что на месте происшествия проводились процессуальные действия.

Подробности он не рассказывал, но отметил, что состояние его клиентки по-прежнему вызывает опасения. Подозреваемая не может прийти в себя после пережитого шока. Возможно, она переживает не только из-за смерти сына, но и из-за того, что за содеянное ее ждет высшая мера наказания.

"Я рекомендовал клиентке обратиться к психологам, работающим в СИЗО. Думаю, что она нуждается в помощи специалистов", - сказал адвокат.

Вероятно, на место происшествия привезут и основного подозреваемого - Контяниса. Однако он сам должен дать на это согласие и поехать для дачи показаний на место происшествия.