Мать убитого в Кедайняй мальчика возили в квартиру, где был избит ребенок

ru.DELFI.lt
вторник, 7 февраля 2017 г. 13:50
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии, которая потрясла всю страну.
© Rinkos aikštė / Algimantas Barzdžius

7 февраля утром в многоквартирный дом на ул. Миндауго, в Кедайняй полиция привезла мать покойного мальчика - 23-летнюю Монику К.

Женщина, как и ее сожитель, 27-летний Гедиминас Контянис, подозревается в убийстве своего 4-летнего ребенка.

Правоохрана выясняет обстоятельства убийства, совершенного 26 января, выясняют, как били мальчика, какими предметами.

Предполагают, что мать покойного дает полиции показания на месте происшествия. Возможно, в квартире проводят следственный эксперимент.

Статьи по теме:
В деле убитого в Кедайняй мальчика могут быть и другие подозреваемые  (4)
Подозреваемые представили новые версии убийства 4-летнего мальчика  (16)

Кедайняйский адвокат Сигитас Штарайтис, представляющий интересы Моники, сказал порталу www.rinkosaikste.lt, что на месте происшествия проводились процессуальные действия.

Подробности он не рассказывал, но отметил, что состояние его клиентки по-прежнему вызывает опасения. Подозреваемая не может прийти в себя после пережитого шока. Возможно, она переживает не только из-за смерти сына, но и из-за того, что за содеянное ее ждет высшая мера наказания.

"Я рекомендовал клиентке обратиться к психологам, работающим в СИЗО. Думаю, что она нуждается в помощи специалистов", - сказал адвокат.

Вероятно, на место происшествия привезут и основного подозреваемого - Контяниса. Однако он сам должен дать на это согласие и поехать для дачи показаний на место происшествия.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Мать убитого в Кедайняй мальчика возили в квартиру, где был избит ребенок

Мать убитого в Кедайняй мальчика возили в квартиру, где был избит ребенок
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии, которая потрясла всю страну.

Литовские инструкторы начинают миссию - обучат иракцев, воюющих с ИГ (15)

Литовские инструкторы начинают миссию - обучат иракцев, воюющих с ИГ
Шестеро военнослужащих Литвы во вторник начинают службу в операциях возглавляемой США коалиции в Ираке по тренировке местных бойцов, борющихся с террористической группировкой "Исламское государство".

В Вильнюсе наградят не берущих взяток полицейских (23)

В Вильнюсе наградят не берущих взяток полицейских
В Вильнюсе, в Национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса 7 февраля состоится награждение полицейских в рамках социальной акции "Я не беру взяток".

Литовские учёные надеются до весны разгадать загадку горы Гедиминаса (13)

LNM archeologai (iš kairės G. Grižas, V. Steponaitis, G. Petrauskas)
Литовские учёные надеются до весны выяснить, имеют ли основания предположения археологов, что обнаруженные на горе Гедиминаса в Вильнюсе останки принадлежат участникам восстания 1863–1864 гг., в частности, их командирам Сигизмунду Сераковскому и Константину Калиновскому.

Национальный диктант в этом году будут писать 24 февраля (2)

Nacionalinis diktantas
Организаторы национального диктанта и партнеры проекта приглашают любителей литовского языка уже в 10 раз писать Национальный диктант.
Facebook друзья
Rambler's Top100