Мать пятиклассницы: директор каждый год находит новую жертву

Директор средней школы в деревне Моколай, находящейся в самоуправлении Мариямполе, Сигитас Вирбицкас попал под суд за избиение пятиклассницы. Несмотря на то, что в отношении социал-демократа директора заведено уголовное дело, он продолжает руководить школой и ведет уроки физкультуры.

Интересное совпадение — самоуправлением Мариямполе руководит социал-демократ, мэр Видмантас Бразис, а директор администрации Сигитас Валанчюс является родственником подозреваемого в насилии директора.

После нападения девочка боится ходить в школу

"Директор постучал в дверь раздевалки, моя дочь открыла и он началее бить - за ухо вытащил в коридор, там толкал, бил ее лицом об стену, таскал за волосы. Мы пошли к врачам, явных физических следов избиения не было, просто очень покраснела кожа, у ребенка болели лоб, уши. А еще психологическое унижение! Теперь девочка боится директора. Оказывается, мой ребенок не первая его жертва, насколько удалось выяснить, он каждый год выбирает новую жертву», - рассказала в интервью DELFI мать девочки Н.В. (имя и фамилия редакции известны).

По ее словам, этот случай не единственный. Некоторое время назад девочка пожаловалась на то, что директор во время урока физкультуры также ее толкал и обзывал. Однако тогда семья не отреагировала, родители подумали, что, возможно, ребенок чересчур эмоционально отреагировал.

«Мы думаем, что это было нашей большой ошибкой, возможно, таким образом, мы дали понять, что нам все равно», - переживает Н.В.

После произошедшего в декабре инцидента девочке потребовался психолог. По мнению мамы, придется сменить школу, потому что в противном случае ребенку не дадут спокойно учиться.

«Он там с женой работает более 20 лет, мне известно, что половина учителей школы поддерживает директора, половина — ребенка», - говорит мать пятиклассницы.

Заведено уголовное дело

Женщина решила сразу обратится в полицейский комиссариат. Свои показания полицейским дала и пострадавшая девочка, а также ставшие свидетельницами одноклассницы.

«Рассказы детей совпадают слово в слово, а директор всем коллегам в школе рассказал, что отнял у девочки печенье, именно поэтому мы разозлились. Сейчас там говорят, какой противный ребенок, директор невиновен, он замечательный. Однако мы не единственные — сегодня пострадали мы, завтра придет очередь другого ребенка. Такой человек не может работать с детьми», - уверена жительница Мариямполе.

Девочку опросили и в ходе расследования, которое проводит самоуправление. По словам матери, в школе установлены видеокамеры, однако как раз в том месте, где была избита ее дочь, камеры нет.

Главный прокурор окружной прокуратуры Мариямполе Арунас Жукаускас подтвердил DELFI, досудебное расследование по этому вопросу передано в суд. Дело рассматривается в ускоренном порядке.

«Досудебное расследование завершено, уголовное дело передано в окружной суд Мариамполе. Он обвиняется по 3 части 140 статьи Уголовного кодекса — причинение физической боли малолетнему. Собранные данные подтверждают, что признаки состава преступления есть. Подозреваемый свою вину признал лишь отчасти», - сказал прокурор.

А.Жукаускас пояснил, что прокуроры не считали нужным отстранить директора от работы в школе.

Директор вину отрицает

Сам директор С.Вирбицкас сказал DELFI, что ему придется обратиться к адвокатам. «Нет, там точно никто не был избит», - на вопрос, бил ли он девочку, сказал С.Вирбицкас. Он не стал детализировать, что что значит «отчасти признал свою вину».

Директор администрации Мариямполе С.Валанчюс отказался от комментария, заявив, что находится в родственных связях с С.Вирбицкасом: их дети создали семью.

Тем временем, мэр Мариямполе социал-демократ В.Бразис сказал, что он информирован об обвинениях в отношении директора школы.

«Пока что я ничего не могу комментировать, идет судебный процесс, как только мы узнали, создали комиссию, начали расследование, однако прокуратура велела расследование прекратить и ждать, что решит суд», - сказал В.Бразис.

Он информировал, что С.Вербицкас сначала написал заявление об уходе с должности директора, однако потом его забрал. Так как прокуратура не сняла его с должности, то этого не стало делать и самоуправление, заявил мэр.