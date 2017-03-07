Мать пропавшей девушки: неизвестность не сломила нашу веру и надежду

Ева Страздаускайте пропала 5 марта после того как навестила родителей в родном Плунге. Живущая в неизвестности мать девушки распространила сообщение: неизвестность не сломила и не сломит нашу веру и надежду. Родители признали, что за возможность снова обнять дочь они даже готовы заплатить.

Мать девушки сказала, что очень хорошо, когда дети возвращаются домой, пусть ненадолго. Они согревают дом своим присутствием, а потом снова спешат жить своей жизнью.

"В первые выходные марта моя Евуте вернулась домой, мы как обычно готовили воскресный обед, беседовали. Обменивались мыслями и планами на будущее. Перед ее отъездом я обняла ее и попросила - будь осторожна, не спеши. А она, как всегда, сказала: ну, мама, все будет хорошо, - рассказала женщина и заметила, что никто и подумать не мог, что через три часа они узнают об исчезновении дочери. - Эта неизвестность не сломила нас и не сломила нашу веру и надежду".

Близкие девушки, которую ищут вторые сутки, надеются, что смогут снова обнять ее и сказать, что все в порядке.

Мать Евы искренне благодарит неравнодушных людей, которые помогают в розыске ее дочери, поддерживают их в тяжелый час.

Женщина сказала, что верит в то, что обнимет дочь, семья даже предлагает вознаграждение.

"Быть может еще не все слышали нашу просьбу о помощи. За информацию, которая поможет найти Еву, мы готовы заплатить. За ту информацию, которая на самом деле поможет ее найти, мы заплатим 10 000 евро. Помогите. Спасибо", - сказала мать.

Родители девушки оставили номер телефона для тех, кто может сообщить ценную информацию - 8686 77717.

Как уже сообщалось, 5 марта, в 21.00 ч. поступило сообщение о том, что на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 ч. из Плунге в Вильнюс уехала Ева Страздаускайте (1991 г.р.), которая пропала, после того как проехала Каунас, с ней нет связи, ее телефон выключен. 6 марта, в 1.30 ч. ее автомобиль был обнаружен в Йонавском районе. Девушки в нем не было.

6 марта, в 10.55 ч. каунасская полиция сообщила, что девушку ищут на территории от Бачконис в сторону Электренай. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, на девушке был серый спортивный костюм, короткая черная куртка Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.