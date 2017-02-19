Мать найденного под кроватью мертвого младенца не планировала его воспитывать

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 12:08
19 февраля, в 11.40 ч., в Вильнюсский участковый суд доставили женщину (1991 г.р.), в комнате которой родители обнаружили труп младенца. Труп в полиэтиленовом пакете родители молодой женщины обнаружили, когда убирали в комнате дочери. Суд разрешил взять женщину под стражу на два месяца.
© DELFI / Tomas Vinickas

Труп младенца был обнаружен Вильнюсе, в доме на ул. Дварчёню. Нашедшие останки младенца сказали, что не видели свою дочь около двух недель. По предварительным данным, младенец,труп которого был обнаружен, появился на свет примерно две недели назад.

В пятницу молодую жену интенсивно искала полиция. Ее обнаружили в квартире ее знакомых, в районе Жирмунай. Женщина была закрыта в арестантскую. В воскресенье ее доставили в суд, прокуроры просили взять женщину под арест на три месяца.

Женщина, у которой есть двое малолетних детей сказала, что третьего ребенка не хотела, она намеревалась оставить его в "Окне жизни" в больнице на Антакальнисе. Чтобы сохранить анонимность, во время беременности она не ходила к врачам. Женщина никому не говорила о беременности, даже отцу будущего ребенка, отношения с которым длились недолго.

24 января она родила младенца в своей комнате. Она дома была не одна, но никто этого не заметил. После того как младенец родился, она положила его на кровать. Женщина сказала, что он не плакал и не двигался. Позже она заметила, что он холодный.

До сих пор неясно, кого родила женщина - мальчика или девочку. Тело младенца было найдено в стадии разложения, а сама женщина сказала, что не интересовалась этим вопросом.

На вопрос, почему она положила тело в пакет и оставила под кроватью, она сказала, что хотела его похоронить, но была слишком слаба после родов. А потом она решила подождать, когда оттает земля.

Женщине предъявлены обвинения по 131 ст. УК ЛР - убийство новорожденного. Ег грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Женщина ранее была дважды судима - за нарушение общественного порядка и хранение наркотиков.

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19 февраля, в 11.40 ч., в Вильнюсский участковый суд доставили женщину (1991 г.р.), в комнате которой родители обнаружили труп младенца. Труп в полиэтиленовом пакете родители молодой женщины обнаружили, когда убирали в комнате дочери. Суд разрешил взять женщину под стражу на два месяца.
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