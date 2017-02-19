Массовое купание моржей: министр Верига смело бросился в пучину

18 февраля в Паланге собравшиеся на Праздник корюшки люди могли наблюдать за традиционным купанием моржей в Балтийском море. Сотни людей участвовали в традиционном мероприятии "Палангские моржи", в их числе был и министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Это пятый раз, когда я купаюсь в Балтийском море вместе с моржами. Я закаляюсь каждое утро, принимаю холодный душ, поэтому такое купание меня не пугает, мне приятно, особенно в такой большой компании", – сказал Верига.

Депутат, президент литовского союза моржей Дайнюс Кепянис выразил надежду на то, что с каждым годом в этом мероприятии будет участвовать все больше людей. "Посмотрите, сколько людей за нами наблюдают, я верю, что все они хотят попробовать искупаться зимой в море. Я призываю решиться и сделать это", – сказал Кепянис.

Ранее скообщалось, что в празднике примет участие и Рамунас Карбаускис, но Кепянис сказал, что он не смог приехать, у него были другие дела.

Температура в Балтийском море 4 градуса, температура воздуха в субботу была чуть выше 0.