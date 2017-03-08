Масштабы криминальной разведки выросли: собирали информацию о 5000 человек

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BNS
среда, 8 марта 2017 г. 14:25
Масштабы криминальной разведки в Литве в прошлом году выросли - в 2016 году такой сбор информации были санкционирован в отношении 5150 человек.
© Shutterstock nuotr.

Это на 15% больше, чем в 2015 году, свидетельствуют данные Генпрокуратуры, предоставленные BNS .

Этот рост исключительный - в 2012 – 2015 годах количество лиц, оказавшихся в поле зрения криминальной разведки, постепенно сокращалось.

"Рост этого показателя в 2016 году был обусловлен более эффективным ведением криминальной разведки", - пояснила BNS пресс-секретарь Генпрокуратуры Литвы Элена Мартинонене.

По ее словам, в прошлом году, после проведения действий криминальной разведки были начаты 562 досудебных расследования. В 2015 году было начато на 86 расследований меньше.

Согласно закону, действия криминальной разведки охватывают слежку, секретные операции, имитацию преступной деятельности и прочие действия.

BNS
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