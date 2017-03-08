Масштабы криминальной разведки выросли: собирали информацию о 5000 человек

Это на 15% больше, чем в 2015 году, свидетельствуют данные Генпрокуратуры, предоставленные BNS .
Этот рост исключительный - в 2012 – 2015 годах количество лиц, оказавшихся в поле зрения криминальной разведки, постепенно сокращалось.
"Рост этого показателя в 2016 году был обусловлен более эффективным ведением криминальной разведки", - пояснила BNS пресс-секретарь Генпрокуратуры Литвы Элена Мартинонене.
По ее словам, в прошлом году, после проведения действий криминальной разведки были начаты 562 досудебных расследования. В 2015 году было начато на 86 расследований меньше.
Согласно закону, действия криминальной разведки охватывают слежку, секретные операции, имитацию преступной деятельности и прочие действия.