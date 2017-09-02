Семьи могут обращаться по поводу получения бесплатных завтраков, обедов и финансовой помощи, которая предназначена для приобретения школьных тетрадей, письменных принадлежностей и прочих товаров, необходимых для подготовки к первому сентября.

"Необходимо подчеркнуть, что бесплатные обеды и бесплатное питание в дневных летних лагерях отдыха, организуемых в школах во время летних каникул, ученики могут получать, если среднемесячный доход на одного из совместно проживающих лиц или одиноко проживающего лица не превышает величину 1,5 поддерживаемых государством доходов (153 Евро). Тот же порядок действует при оказании финансовой помощи на приобретение школьных принадлежностей ученику", - говорят представители самоуправления.

Бесплатные завтраки могут быть предоставлены ученику, если среднемесячный доход на одного из совместно проживающих лиц или одиноко проживающего лица не превышает величину 1,2 поддерживаемого государством дохода (122,40 Евро).

Бесплатные завтраки ученики также могут получать по рекомендации социального работника, если ученик испытал социальный риск, если родители или ученик, по поводу которого подано заявление, имеют недуг, а также пострадали от пожара, нанёсшего ущерб имуществу и здоровью.