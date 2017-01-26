Малдейкене: я езжу на подаренном супругом автомобиле

После того как в обществе начались обсуждения, как и на каких автомобилях ездят депутаты, депутат Аушра Малдейкене рассказала о своем автомобиле.

"Поскольку обострился вопрос об автомобилях, информирую моих избирателей и всех интересующихся - по личным делам я езжу на подаренном супругом в 2008 году автомобиле MINI Cooper (2008 г.в.). Это был подарок на 50-летие",- сообщила в пресс-релизе депутат.

"Автомобиль задекларирован в 2008 г. и является собственностью моего супруга, которой пользуюсь я, а иногда и сын. На момент покупки - летом 2008 г. - автомобиль стоил 72 000 литов (около 20 000 евро). Сейчас его стоимость - до 5000 евро. Автомобиль куплен за законные деньги моего супруга (тогда он был членом Европарламента)", - уточняет Малдейкене.

Вместе с тем она подчеркнула, что в парламент с большим удовольствием ездит на общественном транспорте.

"Чтобы избежать любых недоразумений, в последнее время езжу в парламент на общественном транспорте или хожу пешком. В исключительных случаях - когда был длинный рабочий день или очень холодно - я возвращалась домой на такси (об этом свидетельствуют данные о моих расходах - на такси потрачено 7 евро). На деловые встречи и различные теле- и радиопередачи я езжу на парламентском транспорте", - сказано в сообщении.

Малдейкене отмечает, что это дорого обходится налогоплательщикам и предлагает иное решение.

"Я думаю, что это обходится налогоплательщикам намного дороже, чем адекватное осуществление 60 ст. Конституции, по которой работа и расходы депутата, связанные с работой, погашаются за счет госбюджета.

Вместо того, чтобы запретить покупки всяких цветочков и сувениров на бюджетные деньги (эти расходы никак не связаны с деятельностью депутата), можно ясно установить, какую часть (до трети или чуть больше) средств на парламентскую деятельность можно выделать на аренду/или амортизацию собственного автомобиля среднего класса и горючее", - считает Малдейкене.

"Возможность аренды снимает головную боль - куда девать через 4 года ненужный автомобиль, а во время его использования не задумываться об уходе за ним, о страховке и др. работы, которые неинтересны и требуют времени. Именно поэтому до принятия решения правлением парламента я намеревалась арендовать автомобиль для парламентской деятельности", - продолжила депутат.