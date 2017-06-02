Малдейкене считает налоговую реформу ударом по среднему классу

2 июня правительство представило предложения по совершенствованию налогов и социальной системы, в числе которых - повышение необлагаемого налогами минимума (ННМ) до минимальной зарплаты – 380 евро.

Также планируется отказ от дополнительного ННМ за детей, вместо этого планирую выплаты на всех детей, независимо от дохода их родителей (по 30 евро за 1 и 2 и по 75 за 3 и т.д. ребенка до 18 лет).

Депутат Малдейкене сказала DELFI, что план правительства базируется на принципе "забрать у среднего класса и отдать низам".

"Допускают существенную ошибку - структуру налогообложения жителей представляют как объект социальной помощи, а не как вопрос обслуживания общественного сектора.

Мы складываем деньги в один котел не для того, чтобы помочь бедным, а чтобы могло функционировать образование, здравоохранение, госуправление и др. Об этом молчат", – удивлялась политик.

По словам Малдейкене, создается впечатление, что правящие думают, как отнять у среднего класса и отдать малоимущим.

"В Литве богатым считают того, кто получает около 700 евро "на руки", поскольку начиная с этой суммы человек лишается привилегий", – удивлялась депутат.

Малдейкене заметила, что на снижение уровня нищеты выделят 483 mln. млн. евро, которые возьмут в кармане этого слоя населения, а это автоматически приведет к росту цен.

"Это инфляционное давление. Это значит, что люди с большими доходами (около 1000 евро) вместе с этим планом получат более высокие цены.

Снова самая большая проблема - слой, получающий от 700 до 2500 евро в месяц, эти люди получают еще один удар – повышение цен и никаких дополнительных доходов (разве что на детей, если они есть)", – сказала Малдейкене.

По словам собеседницы, в правительстве не было и нет людей, которые понимают, что такое общественные финансы и представляют, что такое политическая экономия.

"Все подобные реформы должны перед принятие анализироваться с точки зрения воздействия на конкретный слой населения по группам доходов.

Здесь нет даже зачатков налоговой реформы. Это та же самая система, на которую уже пытаются прилепить восьмую заплату. Ищут, у кого можно было бы забрать, чтобы отдать другим", – сказала Малдейкене.

Депутат сказала, что единственный из реальных источников упомянутых 483 млн. евро - повышение необоснованных расходов.

"Они апеллируют к абсолютной глупости – экономическому росту. Однако он так просто и напрямую в карман не опускается. Есть 42 налоговые льготы, но даже в случае с фермерами упраздняют не все и далеко не большую часть", – сказала Малдейкене.

Саулюс Сквернялис на пресс-конференции сказал, что почти 0,5 млрд. евро получат за счет экономического роста, снижения "тени" и отказа от социально несправедливых льгот.