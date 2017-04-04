Мальдейкене раскритиковала постановление об эмиграции

Постановление было подготовлено Миграционной комиссией, которую возглавляет представитель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Гуода Бурокене. Проект подписали и другие депутаты "крестяне", консерваторы и социал-демократы.

Зачем этот проект нужен, не объясняют, но в документе предлагают правительство создать рабочую группу для анализа управления процессами и подготовки стратегии по действиям.

Правда, в парламенте Бурокене сказала, что все процессы, связанные с эмиграцией должен координировать парламент, а не правительство.

"Все вопросы, связанные с эмиграцией должен координировать парламент (...)", - сказала Бурокене.

Депутат Смешанной фракции Малдейкене пришла в ужас: "Документ, о котором мы сегодня говорим, как это ни парадоксально - ответ на вопрос, почему люди уезжают из Литвы. Во-первых, это проект, написанный не политиками, а политической бюрократией (как говорили 30-40 лет назад - политической номенклатурой). Он говорит не о ранах народа, его потерях, схемах попытки выживания, он просто рассказывает о техническом управлении восстановления недостающей рабочей силы".

"Там всего одна страница, но выяснить, сколько будет проектов, сложно, но проектов будет много", - сказала депутат.

Язык документа на самом деле удивляет. К примеру, правительству до 1 июля предлагают: "Выполнить анализ управления госведомств процессами демографии, поддержания связей с эмигрантами из ЛР, процессами миграции и интеграции и оценить возможность передать управление всеми этими процессами одному ведомству, которое будет отвечать за распространение за границей информации о возможности возвращения в Литву, будет посредником при трудоустройстве вернувшихся в Литву граждан ЛР, и оказывать им помощь в поиске места жительства, по мере возможности будет координировать устранение экономических, социальных, образовательных и др. препятствий на пути интеграции в общество".

Проект должен быть представлен на обсуждение парламенту, который будет решать вопрос остановки эмиграции и улучшения демографической ситуации.

"Уже сама риторика документа ясно показывает, почему мы избегаем рожать детей и уезжаем из страны", - сказала Малдейкене.

Она заметила, что таких документов много и все они говорят о том же: в них говорится не о людях, а о нехватке рабочей силы.

"Мы живем в государстве, где даже политики видят людей как инструменты, орудие, подчиненное экономической системе. Политэкономика – наука, которую я представляю и которую в Литве ни во что не ставят, говорит, что такая социально-экономическая система, где не система подстроена под человека, а человека видят как инструмент обслуживания системы, неизбежно обречена на упадок", - сказала депутат.

Малдейкене предлагает сначала вернуть в Литву политику. "То, что происходит в этой стране - не политика. Это, как говорит спикер, я его цитирую, - бюрократический инструмент. Пока есть этот бюрократический инструмент, ничего в стране не изменится", - считает депутат.

"Трагедия Литвы - не небольшие доходы и то, что Литва попала в бездну страны с низкими доходами. Трагедия Литвы в том, что те, кто является хребтом любой демократии, средний класс, просто не могут выжить", - продолжила она.