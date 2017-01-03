Малдейкене поделилась шокирующей информацией: я провела эксперимент

В социальных сетях появилась якобы шокирующая таблица, в которой сравниваются цены на свежие огурцы и расходы на их продажу в Литве и Германии. Внимательные читатели заметили, что что-то тут не так и предложили альтернативные таблицы.

Фиктивная страница Facebook (в ней указаны выдуманные владельцы и адреса), поделилась записью, в которой указана таблица под названием "1 кг неэкологических огурцов, выращенных местными овощеводами".

Как следует из таблицы, стоимость 1 кг огурцов в Литве - 3,39 евро, а в Германии – 2,29 евро. Также указано, что если убрать зарплату работников, налоги и другие расходы, то в Литве торговцы, продав 1 кг огурцов, получают прибыль в 2,21 евро, а в Германии – 0,4 евро.

Несмотря на то, что первая запись о ценах на огурцы в Литве появилась в мае прошлого года, сейчас ею снова стали делиться.

Например, в числе таких лиц была депутат Аушра Малдейкене, которая заметила: "Очень странные и интересные данные. Может, можно их проверить? Друзья в Германии, может поможете?"

© Facebook nuotr.

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас удивлялся тому, что в фейсбуке распространяют такую непроверенную информацию и что ее распространяет даже депутат.

"Я думаю - это пародия. И людей так пытаются разозлить, одурачить, озлобить и т.д. Я думаю, что серьезные и уважающие себя люди понимают, что это неадекватная информация. Сколько я видел содержание комментариев, думаю, она пожалела, что распространила это. И на самом деле, не стоило", – комментировал он запись политика об огурцах.

"Может, кто-то считает, что это реальные данные, может, снова хотят взбудоражить общество, ввести в заблуждение по каким-то причинам. Мотивы мне сложно представить. Просто жаль, что таким не соответствующим действительности вещам, уделяют так много внимания", - сказал Вилимас.

"Государственные деятели такого уровня, общественные деятели не должны разбрасываться такими псевдоагитациями, разжиганием недовольства, формированием каких-то вестей.

Если возникают вопросы, напрямую или через комитет можно обратиться к кому-то из торговцев, поставщиков, наконец, в нашу ассоциацию. Так легче узнать, реально ли это, нежели вопрошая общество, призывая присылать фотографии, а потом обобщать это", – подытожил собеседник.

Малдейкене сказала DELFI, что она не делилась информацией, а проверяла, как реагируют люди, провела эксперимент. Поступило около 50 комментариев, многие были не о ценах, а о ней лично:

"Я провела очередной эксперимент, я их проводила не раз, о том, что литовцы получают такую информацию, какой достойны. Они не тратят ни минуты на поиск информации, на ее проверку. Они смеются друг над другом, думая, что от этого меняются цифры, что кто-то распространил.

Следует ли из этой записи, что я согласна с этими ценами? Ничего это не значит. Отсюда следует: может, можем проверить? И тут я узнаю, что Малдейкене такая же идиотка, как все депутаты и т.д. и т.п."

По словам депутата, на самом деле интересно, что такая информация после весеннего скандала, связанного с цветной капустой, время от времени всплывает. Реакция людей вскрывает две проблемы.

"Первое - почему люди этому верят? Отчасти потому, что в Литве очень большое неравенство доходов, что часть людей давно понимает, что цены никак не связаны с доходами. Это факт. Неравенство доходов и погубит эту страну.

Многие отказались от медицинского обслуживания. Давайте будем честными, но людей в этой стране не лечат. Люди старшего возраста тур не приносят необходимых средств. Зубы у людей плохие. Они понимают, что это не для них. В районах люди вообще покупают дешевую еду, видят, как обстоят дела, но не понимают, почему все так складывается. Поэтому потом всему верят. Интуитивно я думаю, эта цена слишком высокая. Неравенство доходов создает искаженный мир, и люди всему верят", - сказала она.

Второй важный момент, по ее словам - позиция торговцев.

"Там большие отделы по связям с общественностью, почему они не опровергают такую информацию? Быть может, на самом деле такие пропорции существуют. Небольшие производители вынуждены брать расходы на себя, они платят за то, что с ними говорят. Они не получают никакой прибыли, они идут к банкротству. Не выживают. Почему не опровергают такую информацию о ценах? Это дело нескольких минут. А они не опровергают никогда. Слово "странный" в записи для того и использовалось", - сказала депутат.

© Facebook nuotr.

Представитель Tele2 Андрюс Баранаускас заметил, что массовое распространение таких таблиц сродни пропаганде:

"Пропаганда - мощное оружие, и она может убедить в том, чего нет. <...> А мы – многие из нас – верим, что жить в Литве очень плохо. Возьмите эту картинку - там масса цифр. Они смотрятся красиво, позиций много, трудно не поверить, – вот как с нас дерут!"

По словам Баранаускаса, цифры в таблице, как это характерно пропаганде, не имеют ничего общего с реальностью.