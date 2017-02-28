Малдейкене о работниках Ландсбергене: в торговых центрах зарплаты выше

После того как были преданы огласке зарплаты, которые работникам платят литовские работодатели, проявились парадоксы в зарплатах работников разных сфер.

К примеру, депутат Аушра Малдейкене заметила, что работники Lidl Lietuva зарабатывают намного больше, чем работники частных детских садов Vaikystės sodas, которыми управляет доктор наук Аустея Ландсбергене. По данным "Содры", первые в среднем получают 826,56 евро в месяц, а вторые – 519,27 евро. В обоих случаях - это зарплата "на бумаге".

Внимание на зарплаты работников системы просвещения обратил и политолог Томас Янелюнас – при средней зарплате в Литве (в 4 квартале 2016 г.) в 822,8 евро, работники Kesko Senukai Lithuania получают 734,34, а Вильнюсского университета - 705 евро.

В свою очередь средняя зарплата работников университета им. Миколаса Рёмериса - 703 евро, университета им. Витаутаса Великого - 700 евро, Клайпедского университета – 601 евро, Шяуляйского университета – 563 евро.

Зарплаты в сети Maxima LT в среднем составляют – 547 евро, Palink (Iki) – 556 евро, Norfos mažmena – 572 евро, Rimi Lietuva – 595 евро.

"Как вам кажется, сколько должны зарабатывать люди, которые присматривают за вашими детьми и занимаются с ними, особенно если вы платите за эту услугу 550 евро в месяц? И, как вы считаете, логично ли, что работники ТЦ зарабатывают больше, чем воспитатели детских садов?", – вопрошала в фейсбуке Малдейкене.

"Вот Vaikystės sodas позиционирует себя как место, где ваш ребенок проводит целый день. Более того, это место, которое "ничем не похоже на обычный детский сад". Это тоже реклама. Но, когда смотришь на зарплаты работников этого "необычного" пространства, то с последним утверждением уже нет желание соглашаться.

Средняя зарплата в Vaikystės sodas - 519,27 евро, это всего на 16,6 евро больше средней зарплаты, скажем, в детском саду Gudrutis", – сказала Малдейкене.

Политик также нашла разницу между этими детскими садами - за посещение ребенком детского сада Gudrutis родители платят чуть больше 60 евро.

"Если вы хотите верить, что при примерно такой же зарплате работники Vaikystės sodas будут работать намного лучше, чем в Gudrutis, верьте. А я не верю. Работник, который работает с вашим ребенком за чуть более чем 500 евро, не сможет адекватно отдыхать, позволить себе сходить в театр оперы или балета или съездить в отпуск, повидать мир, рассказать об этом вашему ребенку. Да, вы заплатите много, но больше за статус: аутентичный опыт, который может дать интересный, живой и неуставший человек, ваш ребенок не получит", – сказала Малдейкене и отметила, что недостойно платить работникам меньше, чем родители платят за одного ребенка в группе.

Ландсбергене сказала DELFI, что общую картину зарплат может искажать порядок работы – часть работников работает неполный рабочий день.

"Зарплаты наших руководителей составляют 1064,86 евро "на бумаге" (около 809 евро "на руки"), учителей – от 619,39 до 846,47 евро "на бумаге", все зависит от квалификации, ассистентов – 506,56 евро. Но у нас много работников, работающих неполный день. Есть студенты, которые приходят всего на 2 часа в день, почасовая зарплата и у приходящих специалистов – логопедов, психологов, специальных педагогов, "нянечки" и уборщицы также работают не весь день. Собрав зарплаты всех этих людей и разделив на общее число человек, вероятно, и получается такая картина", – признала Ландсбергене.

Кроме того, по ее словам, директоров и учителей немного - директоров 16 (по числу детских садов), а учителей – по одному на класс.

Официально в Vaikystės sodas 264 работника.