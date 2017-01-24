Малдейкене о плане Килдишене: она копирует модель литовского бизнеса

Самая большая трагедия Литвы - эмиграция, а бывшая депутат Грета Килдишене может быть ее лицом, считает депутат Аушра Малдейкене.

Комментируя историю покупки в лизинг автомобиля Range Rover у Agrokoncernаs, который принадлежит лидеру Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунасу Карбаускису, политик сказала, что ее дело - показать, что случается с обществом, которое лжет само себе.

"Которое цинично плюет в лицо избирателям, рассказывая им глупости. такого общества много проблем. Самая большая трагедия Литвы - эмиграция. Госпожа Килдишене может быть лицом этой эмиграции", – сказала InfoTV Малдейкене.

23 января Килдишене защищала дипломную работу, представляла женское пальто. По ее словам, это пальто для женщин 30–50 лет.

Килдишене планирует сшить 56 000 таких пальто в год. В соответствии с ее бизнес-планом и подсчетами, на пошив одного пальто требуется 60 минут, за каждое пальто швея получит 4,44 евро.

"Думаю, она хорошо копирует литовскую модель бизнеса. Тогда возникает вопрос, точно ли "крестьяне", когда шли в парламент, декларировали, что люди по-прежнему будут жить на копейки, которые получают. Если да, то почему это на себя не примеряют, почему их пальтишки и джипики продают по иной цене?" – сказала Малдейкене.

"Я политик уже 35 лет. Я не умею шить, мне неинтересно, поэтому я не знаю, можно ли за час пошить пальто. Я только знаю, что на Lelijа за рубашку 6 лет назад платили 11 литов. И все ужасались, говорили, что это сделать непросто", – продолжила она.

Малдейкене сказала, что история Килдишене - ложка дегтя в бочку литовского общества, а не ЛСКЗ.

"Наше общество уже не понимает, для чего выбирает депутатов. Это одно из самых непростых должностей: suderinti daugybę intсочетать массу интересов, наконец, чтобы и у предпринимателя были деньги и человек мог поесть.

"Килдишене еще можно было сказать о ее пальтишке за 4,4 евро, но интересно, кто его будет покупать, если денег ни у кого нет. Если все получают по 4,4 евро за тяжелую работу , тогда некому покупать пальто и еду. С каждым годом потребителей у предпринимателей все меньше. Или растет оборот, но реально количество купленных вещей сокращается, люди работают на трех работах, переутомляются, а потом покидают страну. Мы этого добиваемся?" – сказала Малдейкене.

Она отметила, что в том, какой парламент, виновато общество.

"Особенно литовская журналистика. Должны быть высокие стандарты образования, посмотрите,кто работает журналистами в парламентах всего мира – это люди старшего возраста, с жизненным опытом, которые умеют быстро думать. Я думаю, что классическим хорошим парламентским журналистом, к примеру, мог бы быть Ритас Стасялис. Я понимаю, что он спрашивал бы у депутатов и в коридоре, увидев его, я бы подтянулась", – сказала политик.

А сейчас, по ее словам, в парламент присылают детей, которые спрашивают: "Так какое платье у Вас было вчера?"

"Какая разница в каком платье я давала присягу?" – сказала Малдейкене.

Она прибавила, что ей нежалко 0,5 млн. евро, которые пойдут на повторные выборы в том округе, где на выборах победила Килдишене.

"Самое главное – кого мы выберем. Главное, чтобы как-то в наши мозги вошел вирус здравого смысла, который там начнет действовать. Чтобы выбирая депутата, мы не выбирали по тому, симпатичный он или нет", – сказала политик.