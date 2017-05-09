Майский Вильнюс: в столицу вернулась зима

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ru.DELFI.lt
вторник, 9 мая 2017 г. 19:20
Во вторник вечером в Вильнюс вернулась зима, около половины шестого начал идти снег. С утра многие вильнюсцы наблюдали виды из западной Литвы, где выпали обильные осадки, однако и жителям столицы не удалось избежать снегопада.
© DELFI / Domantas Pipas

Читательница DELFI Кристина зафиксировала снег в микрорайоне Антакальнис:

Обильный снегопад в Вильнюсе сегодня наблюдал и журналист Андрюс Тапинас:

Камеры DELFI зафиксировали, как на город нашла туча:

Правда, некоторые жители Вильнюса видели снег еще в обеденное время. Тогда прошел небольшой снег не во всем городе, а лишь в некоторых его местах:

DELFI напоминает, что синоптики еще в понедельник сообщили, что в ближайшие сутки в стране погода изменится: по ночам будут заморозки, также обещали снег и гололед. Это на себе ощутили жители западных районов Литвы, которые утром во вторник выкладывали фотографии заснеженных дворов и улиц.

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