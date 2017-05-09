Майский Вильнюс: в столицу вернулась зима

Читательница DELFI Кристина зафиксировала снег в микрорайоне Антакальнис:

Обильный снегопад в Вильнюсе сегодня наблюдал и журналист Андрюс Тапинас:

Камеры DELFI зафиксировали, как на город нашла туча:

Правда, некоторые жители Вильнюса видели снег еще в обеденное время. Тогда прошел небольшой снег не во всем городе, а лишь в некоторых его местах:

DELFI напоминает, что синоптики еще в понедельник сообщили, что в ближайшие сутки в стране погода изменится: по ночам будут заморозки, также обещали снег и гололед. Это на себе ощутили жители западных районов Литвы, которые утром во вторник выкладывали фотографии заснеженных дворов и улиц.